La 43ª edición del Concurso Nacional de Dibujo y Literatura del Comité Olímpico Argentino (COA) dejó importantes reconocimientos para jóvenes entrerrianos de María Grande y Conscripto Bernardi, quienes destacaron con obras inspiradas en los valores del deporte y el espíritu olímpico.

El certamen, organizado por la Comisión de Cultura y Legado Olímpico, busca promover a través del arte y la palabra los valores de Amistad, Respeto y Excelencia, pilares del olimpismo. En esta edición, la convocatoria llevó el lema “Tu personaje, tu valor: crea el espíritu del deporte”, invitando a estudiantes de todo el país a crear personajes que representaran conceptos como el esfuerzo, la honestidad, la perseverancia, la inclusión, el juego limpio y la pasión por el deporte.

Desde el COA agradecieron especialmente a docentes, alumnos y directivos de las instituciones educativas por el compromiso demostrado, subrayando el valor cultural y pedagógico de esta iniciativa que año tras año promueve la creatividad y la transmisión de valores entre los más jóvenes.

Premiados entrerrianos

Entre los destacados de la provincia se encuentran:

Giuliano Goroz Miraglio , de 11 años, obtuvo el primer premio en la categoría 2 de dibujo (9 a 12 años) con su obra “Fuerzón” . Representa a la Escuela de Educación Técnica Nº 34 Mosconi, de María Grande.

En la categoría 3 de dibujo (13 a 16 años), Delfina Aruga , de 12 años, recibió el segundo puesto por su trabajo “Cóndorbol” , también en representación de la EET Nº 34 Mosconi.

En literatura, Irina Natividad Godoy , de 16 años, de la Escuela Secundaria Nº 3 Américo del Prado, de Conscripto Bernardi, obtuvo el segundo premio en la categoría 2 (14 a 16 años) por su texto “Saltando juntas hacia el éxito” .

Además, Karen Daniela López, de 17 años y alumna de la misma institución, recibió una mención especial por su obra literaria “Corazón de atleta”.

Los jóvenes participaron de la ceremonia de premiación realizada en la sede del Comité Olímpico Argentino, donde fueron reconocidos con una medalla y un diploma. Estuvieron acompañados por los docentes Nelly Rodríguez y Matías Correas, quienes celebraron el logro de sus estudiantes y destacaron el valor educativo del concurso.