En el marco de su paso por Crespo en Vivo, en dúplex por FM Boing Crespo 93.7 y Paralelo 32, alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº 5 de Libertador San Martín presentaron Regional App, un desarrollo pensado para vincular a quienes ofrecen oficios con vecinos que necesitan resolver arreglos, mantenimientos o distintos servicios.

La iniciativa surgió en las “clases mixtas”, un espacio donde confluyen talleres de computación, robótica y electricidad. “Regional App es una aplicación para nuestra comunidad. Cualquier persona —desde un técnico hasta una maestra particular o un jardinero— puede ofrecer sus servicios y ayudar en Libertador San Martín”, explicó Agustina Frickel, una de las integrantes del equipo.

El proyecto comenzó como un trabajo en los talleres de computación, guiados por el profesor Milton Ríos, y actualmente se encuentra en su versión 1.0, creada con el software App Inventor. “La idea nació de un problema real: encontrar a alguien que pueda hacer un arreglo suele ser difícil. Hicimos encuestas entre compañeros de primero y segundo año, y coincidieron en esa necesidad. Así diseñamos la app”, contó Máximo Pérez.

Ríos destacó el compromiso de sus alumnos: “Lo más valioso es que surgió de ellos. Regional App es un ejemplo de cómo la escuela técnica puede aportar soluciones concretas para la comunidad”. El docente remarcó que la propuesta integra saberes de distintas áreas, como dibujo técnico, redes y programación, y que el próximo año —cuando el grupo inicie el ciclo superior— podrán perfeccionar la plataforma con nuevos lenguajes.

Los estudiantes ya presentaron su trabajo en la Feria de Educación y aguardan los resultados para avanzar a la instancia provincial. “Queremos mejorar la aplicación, expandirla a otras regiones y sumar a más personas que ofrezcan oficios. Es solo el comienzo”, afirmaron.