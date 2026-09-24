Una necesidad de la comunidad se convirtió en un proyecto de formación para estudiantes de séptimo año del Instituto Privado de Educación Técnica D-67 Fernando Torres Vilches, de Santa Elena, departamento La Paz.

En el marco de sus Prácticas Profesionalizantes, los jóvenes diseñaron y fabricaron un andador de marcha y bipedestación con soporte axilar y pélvico, destinado a una persona adulta de la localidad.

El proyecto permitió trasladar al taller conocimientos que los estudiantes habían incorporado durante su formación técnica y aplicarlos a una situación concreta.

Del aula a una necesidad real

El trabajo comenzó con el análisis de los requerimientos del dispositivo y de las condiciones de uso planteadas por su destinatario. A partir de esa información, los estudiantes planificaron las distintas etapas, seleccionaron materiales y desarrollaron una solución funcional.

El proceso incluyó dibujo técnico, cálculo de estructuras, resistencia de materiales, procesos de fabricación, soldadura, ergonomía y seguridad e higiene.

También realizaron cálculos y definieron medidas antropométricas antes de avanzar con la construcción del andador. Una vez fabricado, el dispositivo fue sometido a distintas instancias de prueba y evaluación.

Aprender resolviendo problemas

La experiencia permitió que los contenidos trabajados en las aulas y el taller fueran aplicados a un problema concreto, al tiempo que los estudiantes desarrollaron herramientas vinculadas con la toma de decisiones y la resolución de problemas.

Las y los docentes tutores acompañaron las diferentes etapas del proyecto, orientando y supervisando el trabajo. Por su parte, la persona que utilizará el andador aportó información sobre sus necesidades y las características que debía reunir el dispositivo.

Formación técnica con impacto comunitario

La directora de Educación de Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE), Judith Trembecki, destacó el vínculo generado entre la formación técnica y la comunidad.

“Lo que se presentaba como un obstáculo para una persona, fue transformado con orientación y atención al otro, en una oportunidad para el crecimiento de la comunidad educativa”, señaló.

Trembecki también valoró las iniciativas que permiten contextualizar los aprendizajes a partir de necesidades concretas.

Además de los conocimientos técnicos, el proyecto involucró aspectos vinculados con el trabajo colaborativo, la responsabilidad, la comunicación, la sensibilidad social y la ética profesional.

De esta manera, las Prácticas Profesionalizantes se convirtieron en una experiencia en la que los estudiantes pudieron aplicar herramientas de su formación para desarrollar una respuesta concreta a una necesidad de su comunidad.