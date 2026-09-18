Las ilustraciones de la fauna que representará la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) cobraron movimiento a partir del trabajo de estudiantes de Paraná, quienes participaron de un taller de animación en técnica stop motion.

La actividad se desarrolló en el marco de Camino al Ficer, una iniciativa impulsada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), y tuvo como protagonistas a alumnos de segundo año de la Escuela Secundaria N° 35 Cesáreo Bernaldo de Quirós de la capital provincial.

El objetivo fue transformar en pequeñas piezas audiovisuales las especies seleccionadas para identificar la octava edición del festival y cada una de sus secciones.

De las ilustraciones a la animación

El taller estuvo a cargo de Leticia Menon, Ricardo Jaimovich, Guillermo Barbarov y Juan Vidal, quienes acompañaron a los estudiantes en el proceso de producción.

La técnica de stop motion permite generar la ilusión de movimiento a partir de una sucesión de fotografías. Para conseguirlo, se registra una imagen de un objeto estático, se realiza un pequeño desplazamiento y se toma una nueva fotografía. La repetición de este procedimiento y la reproducción posterior de las imágenes a determinada velocidad generan el movimiento aparente.

Durante la experiencia, los estudiantes trabajaron con diferentes recursos y materiales disponibles para construir las escenas y fondos.

Utilizaron celulares, soportes, cartulinas, lonas, botellas y telas, entre otros elementos que sirvieron para montar los escenarios donde fueron fotografiadas las distintas etapas de la animación.

De esta manera, las especies que habían sido seleccionadas para representar al Ficer dejaron de ser solamente ilustraciones y adquirieron movimiento a través de la producción realizada por los propios estudiantes.

Una experiencia vinculada al cine

La propuesta permitió a los alumnos acercarse a una herramienta utilizada en la producción audiovisual y experimentar con una técnica que combina creatividad, fotografía y planificación.

Además del trabajo artístico, el stop motion requiere organizar los movimientos y registrar de manera sucesiva cada modificación para conseguir que las imágenes mantengan continuidad al ser reproducidas.

La actividad contó con la colaboración de integrantes del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, entre ellos Guillermo Barbarov y Juan Vidal.

Camino al Ficer

Camino al Ficer forma parte de las actividades que acompañan la realización del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos y buscan acercar el lenguaje audiovisual a diferentes espacios de la provincia.

El Ficer es organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), junto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer).

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos se desarrollará del 24 al 29 de noviembre de 2026, y las especies animadas durante este taller formarán parte de la identidad visual de sus distintas secciones.