Con la mirada puesta en el Desafío Eco YPF 2025, alumnos de la Escuela de Educación Técnica (EET) Nº1 “General Francisco Ramírez” de Paraná trabajan intensamente en la construcción de un automóvil eléctrico que competirá en la próxima edición del certamen nacional. Será la décima participación consecutiva de la institución en este evento que reúne a estudiantes de todo el país.

La competencia se desarrollará los días 8 y 9 de noviembre en el autódromo de Concepción del Uruguay, con la presencia de más de 120 escuelas técnicas inscriptas.

Un auto completamente renovado

Uno de los coordinadores del proyecto, el profesor Sebastián Alegre, subrayó la importancia de esta instancia y señaló:

“Hace 10 años que participamos y, para celebrar esta décima edición, decidimos encarar el diseño y construcción de un nuevo vehículo completamente renovado”.

Para llevar adelante el desafío, la EET Nº1 sumó la colaboración de la EET Nº100 Puerto Nuevo, especializada en formación de técnicos navales. Sus conocimientos en el trabajo con materiales compuestos resultaron claves en la construcción del chasis en fibra de vidrio. “Es un trabajo conjunto entre estudiantes y docentes de ambas instituciones”, destacó Alegre.

Tecnología de punta y formación

Otro de los puntos innovadores del proyecto es la incorporación de tecnología de diseño industrial y maquinado numérico. Desde hace nueve meses, el equipo trabaja junto al diseñador industrial Luis Pereira, quien brindó capacitaciones semanales en diseño digital.

Ese conocimiento permitió trasladar el modelo completo del auto a maquinaria CNC facilitada por la empresa Intermia, de Crespo. “Son tecnologías de altísimo costo, a las que nuestras escuelas normalmente no tienen acceso”, resaltó el profesor.

Trabajo en red

El proyecto reúne a estudiantes y docentes de distintas áreas, con el acompañamiento directo de los rectores Walter Daniel Moralí (EET Nº1) y Walter Muller (EET Nº100). También participan los profesores Claudio Galeano, Cristian Machado, Andrea Franco y Esteban Yacopetti.

Más allá de la competencia, el proceso fomenta el aprendizaje colaborativo, la vinculación con el sector productivo y la integración de herramientas innovadoras al ámbito educativo.

Una iniciativa que busca apoyo

La construcción del vehículo se financia principalmente con aportes voluntarios de la comunidad y de empresas locales. “Cada difusión nos ayuda mucho, porque gran parte de lo que hacemos se sostiene gracias a esos aportes y al compromiso de nuestra comunidad educativa”, agregó Alegre.

Las empresas interesadas en sumarse como patrocinantes pueden comunicarse al 343 517-0025 con el docente Sebastián Alegre.