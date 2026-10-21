Estefanía, Belén y Angelina, estudiantes de sexto año del Instituto Sagrado Corazón de Crespo, obtuvieron el primer lugar en la instancia departamental del Senado Juvenil de Entre Ríos con un proyecto que busca mejorar el funcionamiento de los comedores escolares, promover una alimentación nutritiva y favorecer a las pequeñas y medianas empresas de la región.

Las alumnas visitaron el programa Crespo en Vivo, en dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, junto a su docente asesora, Roxana Haberkorn, para compartir la experiencia de elaboración y defensa de la propuesta, que ahora avanzará a la instancia provincial.

Una problemática social y económica

El proyecto surgió a partir del trabajo que las estudiantes habían realizado previamente en el ámbito del Consejo Juvenil Deliberante de Crespo, donde abordaron la situación de los comedores escolares y las copas de leche. En aquella oportunidad, el análisis estuvo centrado en la realidad local; para el Senado Juvenil, ampliaron la mirada hacia el conjunto de la provincia.

Durante la investigación, las jóvenes realizaron visitas y consultas en comedores escolares, escuelas, clubes e instituciones que desarrollaban copas de leche. Ese relevamiento les permitió conocer las dificultades que enfrentan algunos establecimientos para garantizar la alimentación de niños y adolescentes, especialmente cuando los recursos disponibles no alcanzan para cubrir las necesidades.

“Era como conocer también una realidad que a veces creemos que en Crespo no pasa, que no existen estas necesidades”, expresaron durante la entrevista, al recordar el trabajo de campo que realizaron para conocer las experiencias de distintas instituciones.

La iniciativa también tomó como punto de partida el debate generado por el decreto provincial referido a la centralización de las compras para comedores escolares y copas de leche. Las estudiantes analizaron sus posibles consecuencias y lo contrastaron con la Ley de Alimentación Saludable vigente desde 2021, según explicaron durante la charla.

Alimentos nutritivos y compras a proveedores regionales

Uno de los ejes centrales de la propuesta es mejorar la calidad nutricional de los alimentos que reciben los estudiantes. Para ello, plantea reemplazar productos ultraprocesados por alternativas que aporten los nutrientes necesarios para el desarrollo físico y cognitivo durante la infancia y la adolescencia.

Entre los alimentos mencionados por las alumnas se encuentran carnes, frutas, verduras y huevos, como parte de una alimentación más variada y equilibrada.

Estefanía explicó que, a partir de los testimonios recogidos durante la investigación, conocieron las dificultades que atraviesan los responsables de algunos comedores para administrar los presupuestos disponibles. En determinadas situaciones, señalaron, deben priorizar que la comida alcance para todos los chicos, aun cuando eso dificulte garantizar una mayor variedad de alimentos saludables.

La propuesta busca que el Estado tenga una participación directa en el abastecimiento, con el objetivo de mejorar la provisión de alimentos y reducir la carga que recae sobre las instituciones educativas.

El otro pilar del proyecto es el fortalecimiento de las economías regionales. Las estudiantes plantean promover la compra a empresas y proveedores entrerrianos, mediante acuerdos que permitan abastecer a los comedores con productos de la zona.

De esta manera, la iniciativa pretende vincular dos objetivos: garantizar una alimentación adecuada para los estudiantes y favorecer la actividad de pequeñas y medianas empresas locales, con su impacto en el empleo y el desarrollo económico regional.

Una experiencia de investigación y participación juvenil

Roxana Haberkorn, docente de Prácticas Educativas y asesora del grupo, destacó el compromiso de las alumnas durante el proceso de investigación y elaboración de la propuesta legislativa.

La profesora explicó que su tarea consiste en acompañar a los estudiantes para que puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la secundaria en proyectos que aborden problemáticas sociales concretas. En este caso, valoró especialmente que las jóvenes se hayan involucrado en una realidad que no necesariamente atraviesan de manera directa en su vida cotidiana.

La defensa del proyecto ante el jurado incluyó una presentación con apoyo audiovisual, en la que las estudiantes expusieron el problema, los fundamentos de la propuesta y el marco legal considerado. También respondieron preguntas vinculadas con la aplicación de la normativa y la intervención de distintas áreas del Estado.

Angelina recordó que la instancia estuvo marcada por los nervios y por preguntas desafiantes, pero destacó que pudieron elaborar las respuestas entre las integrantes del equipo. La experiencia, señalaron, les permitió profundizar sus conocimientos y comprender mejor el alcance de una iniciativa legislativa.

Representarán al departamento en Paraná

Tras obtener el primer puesto en la instancia departamental, las estudiantes consiguieron el pase a la etapa provincial del Senado Juvenil, donde representarán al departamento Paraná.

Según informó Haberkorn durante la entrevista, la actividad está prevista entre el 11 y el 13 de noviembre en Paraná. Allí, los equipos que resultaron ganadores en cada departamento tendrán la oportunidad de debatir sus iniciativas, intercambiar propuestas y trabajar en posibles modificaciones para perfeccionar los proyectos presentados.

La participación representa una nueva instancia de aprendizaje para las alumnas, que podrán profundizar en el funcionamiento del proceso legislativo y defender una propuesta vinculada con la alimentación, la educación y el desarrollo económico de la provincia.

El proyecto elaborado por las estudiantes de Crespo pone en agenda una problemática que atraviesa a numerosas comunidades educativas y propone abordarla desde una perspectiva que combina el derecho a una alimentación adecuada con el fortalecimiento de la producción y el comercio regional.