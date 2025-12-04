La artista Estefanía Rojas presentará una exposición de sus obras en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal de Gualeguaychú, específicamente en el patio interno del bar Finn Mc Cool, Iris House. La muestra, organizada de manera conjunta por la Dirección de Cultura y el espacio cultural ubicado en Chalup y Bolívar, podrá visitarse del 6 al 21 de diciembre y busca ofrecer a la comunidad una oportunidad para acercarse al universo creativo de la artista.

Una iniciativa para fortalecer la circulación del arte local

Desde la Dirección de Cultura señalaron que esta propuesta se enmarca en el ciclo de actividades que el área impulsa junto al Antiguo Mercado y Vieja Terminal con el objetivo de visibilizar el trabajo de artistas locales y regionales. La iniciativa pretende ampliar los espacios de exhibición y favorecer la circulación de obras en la ciudad.

Una obra vinculada a la docencia y a la experimentación

En relación con su trayectoria, Estefanía Rojas destacó que su recorrido en el arte está profundamente ligado a la docencia y la reflexión pedagógica.

Si bien su producción personal ha sido más reservada, su vida profesional estuvo siempre atravesada por la enseñanza y la investigación en artes visuales.

Rojas es Profesora de EGB 1 y 2 y Profesora de Artes Visuales, formaciones que complementó con la Especialización Docente de Nivel Superior en Artes y Educación del Instituto Tobar García (Concepción del Uruguay) y un Postítulo en Recursos y Mediaciones Artísticas para la Enseñanza en la Universidad Nacional de las Artes. Además, informó que se encuentra próxima a finalizar la Licenciatura en Artes en la Universidad Nacional de San Martín.

En cuanto a los aspectos formales de su obra, la artista señaló su interés por la experimentación con técnicas mixtas, tomando el collage como punto de partida. Trabaja con telas, papeles y materiales diversos que generan texturas táctiles y visuales, exploración que complementa con el uso de tiza pastel y óleos en barra.

Horarios y acceso

La muestra podrá visitarse en los siguientes horarios:

Lunes a viernes: de 17 a 22

de 17 a 22 Sábados y domingos: de 10 a 13 y de 17 a 22

El ingreso será por el patio interno del Antiguo Mercado y Vieja Terminal, con accesos habilitados por las calles Chalup y Bolívar.