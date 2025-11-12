Este viernes, a partir de las 19, toda la provincia de Entre Ríos será escenario de una verdadera fiesta del arte y la memoria colectiva: La Noche de los Museos. Con entrada libre y gratuita, 120 museos, bibliotecas, archivos y espacios culturales abrirán sus puertas de manera simultánea para recibir al público con una amplia variedad de propuestas artísticas y recreativas.

Organizada por el Gobierno de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Cultura y en conjunto con organismos municipales y locales, la actividad reunirá exposiciones, música en vivo, visitas guiadas, proyecciones, literatura, intervenciones artísticas y un sinfín de expresiones culturales.

“Siempre es una fiesta La Noche de los Museos, cada vez más amplia, con más públicos y más espacios”, destacó el secretario de Cultura, Julián Stoppello, quien valoró el crecimiento sostenido de la propuesta: “El año pasado participaron 80 instituciones y este año llegamos a 120. Cuando algo funciona bien, genera un contagio positivo: todos quieren ser parte, todos tienen historias para contar”.

El funcionario subrayó que esta jornada busca revalorizar el patrimonio cultural entrerriano y fortalecer el sentido de pertenencia: “Tenemos una clara necesidad de reconocernos en nuestros espacios patrimoniales y culturales. La Noche de los Museos nos invita a dialogar con el pasado, porque ese diálogo tiene que ver con lo que estamos construyendo ahora mismo”.

Propuestas en toda la provincia

En Paraná, habrá un escenario central en la Plaza Carlos María de Alvear, donde se presentarán distintos grupos musicales y se desarrollarán espectáculos para toda la familia. Además, el Mirador Tec ofrecerá un recorrido educativo e interactivo que combina tecnología, naturaleza, arte y comunicación.

En Concepción del Uruguay, el histórico Palacio San José abrirá sus puertas con visitas guiadas especiales de 19 a 21. También se sumarán a la iniciativa el Túnel Subfluvial Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia.

El evento contará con la participación de todos los departamentos entrerrianos, ampliando la convocatoria y haciendo posible que miles de vecinos disfruten de esta celebración de la cultura.

La organización general está a cargo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto a las áreas locales de Cultura reunidas en el Consejo Provincial de Cultura.

Quienes deseen conocer el detalle de las instituciones participantes y sus propuestas pueden acceder al listado completo a través del enlace disponible en los canales oficiales del Gobierno de Entre Ríos.