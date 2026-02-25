El Instituto Becario informó que este miércoles 25 de febrero comenzará la inscripción para solicitar la beca provincial de nivel secundario. El beneficio está destinado tanto a estudiantes que inicien el trámite por primera vez como a quienes deban renovar su ayuda económica.

El proceso podrá completarse de manera online y se extenderá hasta el 30 de abril del corriente año.

Inscripción online y nueva aplicación móvil

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, subrayó que “comienza una etapa muy importante con el inicio del calendario escolar, y desde el gobierno provincial trabajamos para seguir acompañando sueños de los estudiantes entrerrianos”.

Tal como en años anteriores, la gestión se realiza a través del sitio oficial www.institutobecario.gov.ar. Como novedad, este año se incorporó la aplicación móvil “Mi Beca”, diseñada para facilitar la carga de documentación desde dispositivos celulares.

“Como cada año, empezamos la etapa de inscripción con la beca secundaria. Se gestiona de manera online a través de la página web. Como novedad, este año se creó la App ‘Mi Beca’, una opción para dispositivos móviles que alienta a la practicidad de subir la documentación necesaria en cualquier momento y desde tu celular”, destacó Berdiñas.

Facilitar el acceso a las familias

El titular del Instituto señaló además que el objetivo es simplificar el proceso para que más familias puedan acceder al beneficio. “Nuestro objetivo es poder facilitar el proceso de inscripción a las becas para que esté al alcance de las familias entrerrianas que deseen obtenerla”, remarcó.

Los interesados podrán realizar consultas mediante el chat interactivo disponible en la web oficial, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13.

Asimismo, la atención presencial se brinda en la Casa Central, de 8 a 13, y en las delegaciones departamentales, de 8 a 12.

Con esta nueva convocatoria, el gobierno provincial renueva su política de acompañamiento a estudiantes de nivel secundario, en un contexto de inicio del ciclo lectivo y de planificación familiar para el año escolar.