A las 10 de este lunes se realizará el acto inaugural y a las 15 la Conferencia Inaugural denominada :Física para un futuro Sostenible cargo de la Dra. Julia Salinas. A partir de las 16 y en simultaneo se desarrollarán las siguientes mesas redondas: Energía: problemática social, educativa y política; Investigación y política educativa y Formación docente en el profesorado.

Durante la reunión que se realizará entre el 25 al 29 de septiembre en el Centro de Convenciones de Concordia se contará con la participación de reconocidos referentes nacionales e internacionales en la enseñanza de la física, además de realizarse mesas Redondas; grupos de discusión; sesiones de pósters y talleres.

Entre los conferencistas confirmados se puede mencionar a la Dra. Julia Salinas, al Dr. Agustín Adúriz-Bravo, al Dr. Gustavo Ribeiro Alves y al Dr. Alberto Rojo, además se llevarán a cabo teleconferencias con Estados Unidos y Portugal.

El evento es organizado por Asociación de Profesores de Física de Argentina (APFA), Facultad de Ciencias de la Alimentación-UNER y el Instituto Superior de Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias (ISDICA).Ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y por diversas instituciones internacionales, nacionales y provinciales.