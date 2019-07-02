Se encuentra abierta la tercera edición del Concurso Literario Provincial «Juan L. Ortiz», para escritoras y escritores entrerrianos. La recepción de trabajos es hasta 12 de agosto de 2019. Los participantes podrán presentar solamente con un poema que no exceda los 30 versos, en temática libre.

El concurso está destinado a mayores de 18 años, nacidos en la provincia o con residencia de más de 5 años. Los trabajos pueden enviarse por correo postal o personalmente a la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, en Alameda de la Federación 278, de Paraná (CP 3100, Entre Ríos).

Las bases del concurso pueden solicitarse a la Biblioteca Provincial de Entre Ríos: [email protected]

Los premios

Este año los premios adquisición serán de $10.000 (pesos diez mil) para el primer premio, $8.000 (pesos ocho mil) para el segundo y $5.000 (pesos cinco mil) para el tercero; además en esta tercera edición las menciones especiales tendrá además del correspondiente diploma, una compensación monetaria de $2.000 (pesos dos mil).