Crespo— La Escuela Técnica Nº 35 «Gral. Don José de San Martín» transita un período de profundas transformaciones edilicias. A través de una gestión articulada de su comisión cooperadora, la institución avanza a paso firme en la remodelación de su residencia estudiantil, la ampliación del taller de carpintería, mejoras de conectividad y el acondicionamiento del playón deportivo, con la mirada puesta en el gran horizonte del cincuentenario del establecimiento en 2028.

Residencia estudiantil

Uno de los desafíos más complejos asumidos por la cooperadora fue la puesta en valor de la residencia. Al tratarse de una edificación antigua sin mantenimiento durante varios años, las tareas debieron expandirse, al hallar fallas estructurales. «Se nos extendió más del tiempo pensado. Hacía bastante tiempo no se hacía ningún tipo de refacción», explicó Ivana Brumatti, presidenta de la comisión. Al comenzar los trabajos, encontraron filtraciones en techos, humedad interna e instalaciones eléctricas precarias.

Para garantizar la habitabilidad, se rediseñó el espacio bajo la supervisión de un Ingeniero en Seguridad e Higiene. Las reformas incluyeron la reparación de techos críticos, colocación de cenefas contra la humedad, renovación de redes de electricidad y gas, adecuación de baños y una puerta antipánico en el ingreso. Actualmente, las obras físicas concluyeron y se trabaja en la validación técnica ante la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Durante las refacciones, los cinco estudiantes residentes fueron alojados temporalmente en el Campo de Deportes Yapeyú, gracias a la Municipalidad de Crespo. Cabe remarcar que la cooperadora determinó no incorporar nuevos residentes de la lista de espera hasta que el edificio cuente con todas las garantías certificadas.

Talleres y conectividad

En paralelo, el taller de carpintería registra importantes avances en su ampliación bajo un esquema mixto: se contrató mano de obra privada para tareas de riesgo y se integró a docentes y alumnos en las actividades pedagógicamente viables.

Por otra parte, la cooperadora concretó una fuerte inversión en conectividad dentro del edificio central. A partir de un proyecto de un alumno de 4° año y el profesor Pagliaruzza, se adquirieron routers y todos los elementos tecnológicos necesarios para garantizar un sistema que permita dotar de internet de alta velocidad a todos los sectores. La red cuenta con un sistema de filtrado que bloquea plataformas lúdicas, garantizando un uso estrictamente educativo.

Salón de Educación Física

El playón deportivo es el otro gran frente de obra. El objetivo inmediato es lograr el cerramiento con portones metálicos, revocar paredes exteriores y colocar canaletas para frenar filtraciones.

En la zona de servicios, ya levantada la estructura de ocho baños para mujeres y uno adaptado para personas con discapacidad. El próximo paso requiere fondos para realizar carpetas, colocar pisos, revestimientos y sanitarios. Concluido esto, se proyectará el sector de varones y el suelo deportivo acorde. «Soñamos con tener el gimnasio terminado. Sería el primer salón de gimnasia de una escuela tan equipado», explicó Brumatti.

Recaudación de fondos

El financiamiento es el principal desafío para sostener los proyectos. Recientemente, la cooperadora organizó un bono contribución para reunir recursos. La comisión procura planificar actividades mensuales que generen ingresos, pero intentando, en ese sentido, no sobrecargar a los vecinos y familiares de los estudiantes en un momento económico complejo para todos. “Permanentemente encontramos ayuda de la comunidad. Muchas familias, comercios y empresas colaboran. Todo nos sirve y estamos muy agradecidos. Además, con los permanentes cursos de formación que se dictan, como los de Tornería, Albañilería, entre otros, se recaudan fondos y se ofrece, lógicamente, un servicio a la comunidad”, concluyó Brumatti, valorando el apoyo para concretar las mejoras.

Cerró confirmando también la ayuda que se brinda a estudiantes que están en proyectos educativos, por ejemplo, con participaciones en Olimpiadas Matemáticas o de Lengua, entre otras. “Tratamos de apoyar a los alumnos que presentan proyectos educativos, no nos dedicamos solamente a la parte edilicia”, aclaró.