A partir del ciclo lectivo 2026, la Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” incorporará una nueva orientación en Programación y Robótica, que se dictará en el turno tarde. La rectora de la institución, profesora Verónica Gelroth, dialogó con Crespo en Vivo y destacó la importancia de esta iniciativa para la formación de los jóvenes y el desarrollo de la comunidad.

“Desde hace un par de años venimos trabajando en la posibilidad de sumar esta orientación. Este año se aprobó definitivamente el proyecto presentado ante la Dirección de Educación Secundaria, y ya contamos con el aval para iniciar en 2026”, explicó Gelroth.

Actualmente, la escuela cuenta con la orientación en Economía y Administración, que se mantiene en el turno mañana. “A partir del año próximo, el turno tarde ofrecerá la opción de Programación y Robótica, lo que permitirá que la misma escuela tenga dos orientaciones distintas”, señaló la rectora.

La docente comentó que la propuesta surgió a partir de la demanda de los estudiantes y de las industrias de la zona, que requieren jóvenes capacitados en informática, inteligencia artificial y robótica. “Los chicos nos cuentan que las empresas piden cada vez más conocimientos en estos campos. Muchos buscan carreras cortas o tecnicaturas que les brinden una salida laboral rápida y, a la vez, la posibilidad de seguir formándose”, agregó.

Gelroth adelantó que, aunque las materias específicas comienzan en cuarto año, se incorporarán contenidos digitales desde primer año. “Queremos que los estudiantes lleguen a la orientación con un manejo fluido de la computadora, del inglés y de los entornos digitales”, sostuvo.

En cuanto a la infraestructura, la escuela forma parte de un programa provincial de instituciones que innovan en esta orientación. “Desde el Consejo nos proveerán kits didácticos y materiales de robótica. Además, recientemente adquirimos nuevas computadoras y estamos gestionando trabajo conjunto con el municipio para aprovechar el laboratorio tecnológico local”, detalló.

Las inscripciones y preinscripciones para el ciclo 2026 ya están abiertas. Los interesados pueden acercarse a la escuela, ubicada en Sarmiento 2200, o contactarse a través de las redes sociales oficiales: Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario en Instagram y Facebook.

Finalmente, la rectora destacó el compromiso de toda la comunidad educativa. “La escuela se mueve mucho, los chicos participan, el equipo docente trabaja con gran dedicación y eso se nota. Es una escuela nueva, muy linda, con muchas ganas de seguir creciendo”, concluyó.