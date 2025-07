Crespo- El 25 de junio se realizó la Asamblea de ACADME en la Escuela de Educación Integral Nº 11. Se eligieron autoridades, siendo reelecto presidente Raúl Fischer. También presentaron el balance correspondiente al ejercicio terminado. En este nuevo período lo acompañan como vice Norberto Valdemarín; Secretaria Corina Clauser; Prosecretaria Rocío Galarraga; Tesorera Patricia Gottig; Protesorera Melisa Senger; Vocales titulares: Cinthya Maitenón, Liliana Gottig, Liliana Torres y Beatriz Sosa. Vocales suplentes: Mariela Bernardt, Corina Bast, Mauro Macrillanti y Mauro Weimer. Revisora de cuentas titular: María Cristina Gottig; Revisor de cuentas suplente: Fernando Abt. Apoderada legal: Soledad Portillo.

“Hubo cambios en la comisión y agradecemos a quienes se acercaron a participar, a quienes integran la nueva comisión y a quienes dejaron su lugar. Es bueno que se sume gente con ideas nuevas, pero siempre el objetivo es mantener en buenas condiciones el edificio”, dijo Fischer.

Sumó que “El último mes arreglamos una parte del techo que faltaba. La escuela es grande, dos terceras partes ya estaba techado a nuevo, pero faltaba el último tercio, que tiene un sistema viejo, con canaletas internas, losa, y cuando llueve se tapan desagües y canaletas, se rebalsa, por lo que hicimos arreglos tanto en el techo como en las partes de caída de agua, con tareas de pintura y en el cielorraso, entre otras. También hay problemas en desagües de los baños y raíces de árboles que generan inconvenientes. Como en cualquier casa, hay que hacer arreglos”.

Presente institucional

En la escuela la matrícula es de 64 estudiantes, actualmente desde los 3 y hasta los casi 30 años aproximadamente, de Crespo y localidades cercanas. “El equipo está conformado por 32 personas entre directivos, técnicos y docentes, distribuidos en ambos turnos, mañana y tarde. Los chicos de la mañana desayunan y almuerzan y los de la tarde tienen almuerzo y merienda”, explicó.

“La escuela tiene alta demanda y habría espacio físico para más, pero no contamos con el personal necesario. Con los docentes y profesionales de ahora no se puede atender más chicos que los que hay. Sumando más maestras se podría ampliar la matrícula. Siempre se hacen gestiones ante el Consejo General de Educación, pero estamos en un tiempo complicado. El Municipio ayuda, siempre está. Y a fuerza de solidaridad avanzamos en aspectos edilicios, pero el tema de personal docente no es algo que podamos manejar nosotros”, opinó Fischer.

Explicó que la asociación cuenta con alrededor de 450 socios que aportan una cuota mensual de $ 1.200, utilizada para afrontar gastos de mantenimiento como servicios, limpieza, insumos y reparaciones. “Tenemos una cobradora que recorre la ciudad. Pueden acercarse a la escuela o comunicarse con los integrantes de la institución para sumarse como socios”.

Actualmente están abocados a la reconstrucción del galpón donde se realiza equinoterapia, actividad terapéutica valiosa para los alumnos. Si bien cuentan con el 80% de los materiales donados, aún necesitan recursos. “Venimos bien, conseguimos chapas, hierros y faltan algunos perfiles. Siempre allegados y conocidos ayudan. El objetivo es que en algunas semanas podamos tener concluida la obra. El galpón se hizo hace 20 años con donaciones. Pero el paso del tiempo fue generando inconvenientes y en este último verano vimos que había partes incluso con peligro de derrumbe. Llevamos constructores y coincidieron en que había que desarmar y hacer un techo nuevo. Hablamos al Municipio, facilitaron mano de obra para desarmar el techo viejo y ahora se sigue trabajando con equinoterapia pero a cielo abierto, sin peligro, pero no en tiempo de mucho frío. Tenemos un grupo de entre 10 y 15 chicos siendo parte del proyecto, acompañados por docentes y profesionales de distintas áreas”.

Funcionamiento

ACADME organiza eventos durante el año para recaudar fondos. “Lo próximo será un locro el sábado 9 de agosto, con un costo de $6.000 la porción. Recibimos donaciones y eso ayuda”, reconoció.

“Todos los meses tenés gastos, librería, limpieza, arreglos. No es un momento sencillo, con gastos que aumentan y ayuda del Estado que no va acorde a esos números, entonces todo se hace cuesta arriba. La solidaridad es clave en momentos complicados. Somos una escuela público-privada, porque el Gobierno paga sueldos y aportes de docentes y ordenanzas. Pero ART, por ejemplo, lo pagamos nosotros. También luz, gas, y si bien tenemos un subsidio municipal para instituciones, no alcanza lógicamente”, describió.

Recordó que “El salón multiuso está operativo, colocamos ventanas y aberturas, se usa internamente. Pero falta cielorraso, revoque interno, instalación de luz, con el sueño de que, en algún momento, tengamos baños, cocina anexada y lo podamos usar también para alquiler”.