La Dra. Priscila Antozzi, médica cirujana bariátrica y vicepresidenta de la SACO, sostiene que reducir esta intervención quirúrgica a una cuestión de apariencia “es minimizar una enfermedad crónica que puede acarrear graves problemas de salud, incluyendo hipertensión arterial, diabetes, dislipemias, dificultades respiratorias y trastornos del sueño”. Además, recuerda que la obesidad está asociada a más de 200 patologías y afecta de manera integral al organismo.

Una enfermedad con múltiples impactos

Antozzi explica que la obesidad es “una enfermedad metabólica del tejido adiposo que afecta a todos los órganos y sistemas del cuerpo”. La mayoría de los pacientes convive con enfermedades metabólicas asociadas, como hipertensión, diabetes mellitus, apnea del sueño, problemas cardiovasculares, alteraciones en la movilidad y disminución de la fertilidad. También presentan mayor riesgo de cáncer, depresión y trastornos psicosociales.

En este contexto, la cirugía bariátrica se posiciona como la herramienta terapéutica más efectiva tanto para lograr una pérdida de peso sostenida como para mejorar —e incluso revertir— muchas de estas condiciones.

Cómo actúa la cirugía bariátrica

La Dra. Pilar Quevedo, médica especialista en Nutrición y miembro de la SACO, detalla que la cirugía modifica “de manera anatómica y funcional” el tubo digestivo, generando un impacto metabólico profundo: “No solo se produce pérdida de peso, sino que mejoran la diabetes, el colesterol y otras enfermedades asociadas. Se generan cambios en las hormonas y en las bacterias del intestino que repercuten directamente en la salud”.

Por eso, Quevedo remarca que la intervención “lejos de ser un procedimiento estético, es un tratamiento para una enfermedad compleja que es causa raíz de más de 200 enfermedades”. El objetivo, subraya, es mejorar la salud metabólica global y la calidad de vida del paciente.

La especialista recuerda que la obesidad es conocida como la enfermedad de las cuatro “m”: metabólica, mecánica, mental y monetaria, por su impacto multidimensional.

No es una solución milagrosa

Tanto Antozzi como Quevedo coinciden en que la cirugía bariátrica no es un milagro, sino el inicio de un proceso a largo plazo. “La cirugía le permite al paciente no correr detrás de la enfermedad, sino anticiparse a las complicaciones que esta puede generar”, afirma Antozzi.

Si bien los cambios estéticos son visibles y contribuyen al bienestar emocional, la especialista advierte que el objetivo principal es la salud: “El paciente suele llegar a la consulta por una cuestión estética, desconociendo que padece una enfermedad que requiere un tratamiento integral”.

Un abordaje multidisciplinario, la clave del éxito

Las especialistas subrayan que el éxito del tratamiento depende de un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos, médicos clínicos, nutricionistas y psicólogos. Antozzi aclara que esta evaluación integral “no busca retrasar el tratamiento, sino garantizar mejores resultados y mayor adherencia a largo plazo”.

Ambas profesionales insisten en que la cirugía debe ser realizada por equipos capacitados y con experiencia específica en obesidad. “Las soluciones mágicas no existen”, advierte Antozzi. “La obesidad es una enfermedad crónica y el abordaje debe ser científico, responsable y profesional”.

Desde la SACO y la Comisión de Cirugía Bariátrica de la Asociación Argentina de Cirugía ofrecen cursos de formación y disponen de listados de equipos certificados para orientar a los pacientes en la elección de profesionales habilitados.

Un primer paso hacia una vida más saludable

La cirugía bariátrica puede ser una herramienta fundamental para quienes conviven con obesidad, pero requiere compromiso, seguimiento y acompañamiento permanente. “La medicina es ciencia, la obesidad es ciencia, y los pacientes necesitan estar controlados por profesionales”, concluye Antozzi, recordando que el camino hacia una mejor salud comienza mucho antes —y continúa mucho después— del quirófano.