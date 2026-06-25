Entre las opciones más prometedoras aparecen los aditivos fitogénicos (también llamados fitobióticos), que pueden incorporarse al alimento, al agua o incluso aplicarse in ovo.

¿Cuáles son los más estudiados?

Aceites esenciales

Ricos en terpenoides, con efectos antimicrobianos y antiinflamatorios, y potencial impacto positivo en el desempeño productivo.

Taninos

Compuestos polifenólicos (condensados, hidrolizables o florotaninos) que apoyan la salud intestinal y ayudan a controlar patógenos.

Curcumina

Extraída de la cúrcuma, con reconocida acción antioxidante e inmunomoduladora.

Ácidos orgánicos y sus sales

Con amplia trayectoria en nutrición avícola, mejoran el rendimiento al modular el pH intestinal e inhibir bacterias patógenas.

Esta revisión fue desarrollada por el equipo de investigación integrado por Teresa M. Hoffmann, Dante J. Bueno, Juan D. Latorre y Guillermo Téllez-Isaías, quienes analizan en profundidad los mecanismos de acción, la eficacia, las limitaciones y las estrategias de optimización de estos compuestos como alternativas viables a los antibióticos promotores de crecimiento.

El desafío no es solo reemplazar antibióticos como promotores de crecimiento, sino hacerlo con base científica, viabilidad productiva y coherencia con las demandas de una producción avícola más responsable.