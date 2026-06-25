Avicultura
¿Es posible producir pollos sin antibióticos y mantener rendimiento y sanidad?
Cada vez más consumidores y normativas impulsan una producción avícola más sostenible y libre de antibióticos. Esto está acelerando la búsqueda de alternativas naturales que realmente funcionen.
Entre las opciones más prometedoras aparecen los aditivos fitogénicos (también llamados fitobióticos), que pueden incorporarse al alimento, al agua o incluso aplicarse in ovo.
¿Cuáles son los más estudiados?
Aceites esenciales
Ricos en terpenoides, con efectos antimicrobianos y antiinflamatorios, y potencial impacto positivo en el desempeño productivo.
Taninos
Compuestos polifenólicos (condensados, hidrolizables o florotaninos) que apoyan la salud intestinal y ayudan a controlar patógenos.
Curcumina
Extraída de la cúrcuma, con reconocida acción antioxidante e inmunomoduladora.
Ácidos orgánicos y sus sales
Con amplia trayectoria en nutrición avícola, mejoran el rendimiento al modular el pH intestinal e inhibir bacterias patógenas.
Esta revisión fue desarrollada por el equipo de investigación integrado por Teresa M. Hoffmann, Dante J. Bueno, Juan D. Latorre y Guillermo Téllez-Isaías, quienes analizan en profundidad los mecanismos de acción, la eficacia, las limitaciones y las estrategias de optimización de estos compuestos como alternativas viables a los antibióticos promotores de crecimiento.
El desafío no es solo reemplazar antibióticos como promotores de crecimiento, sino hacerlo con base científica, viabilidad productiva y coherencia con las demandas de una producción avícola más responsable.