Crespo.- Desde nuestra ciudad asoma un escritor con talento, que tiene historias para contar y se animó a publicar un puñado de sus cuentos. Silvio Rodríguez publicó Pueblo Chico a través de Editorial Orsai, con prólogo del editor Nicolas Casciari. Lo presentó el miércoles 14 de octubre en la Biblioteca Popular Orientación.

En contacto con Paralelo32, Rodríguez resumió su biografía: “Nacido en Crespo en 1986, tercero de siete hermanos. Hijo de Darío Rodríguez y María Gaier. Hice la primaria en la escuela Guaraní y la secundaria en el I.C.C. Estudié danzas tradicionales en la Escuela de Música ‘Prof. Constancio Carminio’, de Paraná. Hace doce años trabajo en Cabaña Feller, en Compras, y tengo un almacén natural en la ciudad. Escribo desde la secundaria para despuntar el vicio y para acomodar algunas ideas o exorcizar algunos miedos”.

Primer libro

El autor accedió a explicar cómo el arte de escribir vence al pudor de no publicar y terminar en un volumen concentrando once cuentos. “Pueblo chico es mi primer libro, pero no es algo que haya empezado a escribir de un día para el otro. Escribo desde la secundaria, aunque durante muchos años lo hice con bastante pudor y sin mostrar demasiado lo que hacía. Algunos de estos cuentos tienen más de diez años. Otros nacieron para este libro. Entre diciembre del año pasado y junio de este año me dediqué a revisarlos, reescribirlos y darles una forma que me convenciera”, comentó Rodríguez y agregó: “Al ser el primer libro, me pasó algo nuevo, tener que dejar de escribir solamente para mí y aceptar que esas historias iban a ser leídas por otras personas. Naturalmente, sabiendo eso empecé a revisar y reescribir casi todo con otros ojos, los de quien sabe que va a ser juzgado”.

– En Pueblo Chico parece que la referencia a Crespo está todo el tiempo.

-- No todos los relatos hacen referencia a Crespo en sí. Es cierto que por el nombre del libro y por algunos relatos, un lector crespense puede entender que todo se sitúa acá, pero creo que eso tiene más que ver con cada lector. Seguramente, y me ha pasado, algún lector de otro pueblo que no conozco reconoció algo de su pueblo en algún cuento, debe tener más que ver con las formas, las historias y los modos de ver de un pueblo. Más allá de eso, Crespo es el lugar que mejor conozco, y por ende la materia prima que se tiene más a mano a la hora de escribir. Generalmente es algo involuntario, no buscado. Nací acá, vivo acá y buena parte de las cosas que me interesan tienen que ver con los lugares, las personas y las historias que uno va acumulando a lo largo de la vida. No quiere decir que todos los cuentos estén ambientados en Crespo ni que cuenten cosas que hayan pasado acá, pero creo que hay una manera de mirar que tiene que ver con haber crecido en un pueblo. Los pueblos además tienen algo muy rico para las historias. Secretos que se saben a voces, historias que pasaron de generación en generación casi como algo folklórico, personajes entrañables que todo el mundo recuerda. Es material muy rico el ambiente de un pueblo.