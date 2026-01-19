La banda de rock alternativo Eruca Sativa cerró con gran éxito una noche inolvidable en el Anfiteatro Héctor Santángelo, ante un público que colmó las gradas y acompañó con entusiasmo cada interpretación. El espectáculo formó parte de la agenda cultural “¡Hola Paraná!, Verano en la ciudad”, impulsada por la Municipalidad, que continúa consolidándose como una propuesta abierta, diversa y accesible para vecinos y turistas.

La velada comenzó con las presentaciones de Tribality Studio, Emi Cersofio y su conjunto, y Híbridos, quienes aportaron identidad local y regional a una grilla que combinó estilos, energía y calidad artística. Con un clima ideal, el anfiteatro se transformó en un verdadero punto de encuentro, donde la música fue el eje de una experiencia colectiva marcada por el disfrute y la celebración.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó la magnitud de la convocatoria: “Estamos muy felices por esta convocatoria. Como dice nuestra intendenta Rosario Romero, Paraná lo merece”. Además, valoró la calidad del evento: “Tuvimos una noche de lujo, de rock; escuchamos nuestras bandas y cerró Eruca Sativa, con un público que pudo disfrutar esta propuesta cultural en el Anfiteatro, que se complementó con un patio gastronómico”.

En la misma línea, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, señaló que la programación continuará: “En esta oportunidad fue el rock and roll y nos queda la última de folclore el 31 de enero. Esto forma parte de una agenda de verano que nos viene sorprendiendo gratamente. La gente está disfrutando muchísimo, y eso es un valor enorme. La política pública se configura a través de la accesibilidad cultural”.

Un cierre de alto nivel

Eruca Sativa, una de las bandas más representativas del rock alternativo argentino, ofreció un show potente, emotivo y cargado de energía. Con su característico sonido que fusiona hard rock y metal alternativo, y letras profundas, el trío reafirmó su lugar como referente de la escena nacional.

El baterista Gabriel Pedernera expresó su emoción tras el recital: “Creo que es la noche más inolvidable que tenemos en Paraná. La respuesta fue increíble; el lugar es hermoso y muy pensado para la música. La recepción del público fue muy importante. Hacía mucho que no veníamos, teníamos muchas ganas de presentarnos, y esta fue una oportunidad hermosa”.

Desde el escenario local, Emi Cersofio también valoró la experiencia: “Me sentí muy bien. Fue un público atento, que escuchó con interés. Me alegra que se hagan estos eventos, porque realmente impulsan a seguir trabajando”. En tanto, Stefano Trianos, integrante de Híbridos, destacó: “Es la primera vez que tocamos en el anfiteatro, y es impresionante. Es fantástico que se abran a propuestas como el rock. Estamos contentísimos de poder compartir este espacio con Eruca Sativa”.

Un festival que convoca e iguala

El público también fue protagonista. Ana Paula, vecina de Paraná, celebró la iniciativa: “Me parece muy bien que se hagan estas movidas de música. Conocí bandas que no sabía que existían, y es genial que se haga más público este tipo de eventos. Todos deberían poder disfrutar de estas cosas, sin importar su situación económica”. Por su parte, Juan Ignacio, llegado desde Santa Fe, sostuvo: “Es la primera vez que vengo, pero me parece muy buena. La ciudad está muy linda, y la costanera está bien”.