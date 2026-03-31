Crespo.- Santiago Folmer, estudiante de 14 años que asiste al 4° año de la modalidad Técnico Mecánico Electricista en la Escuela Técnica N°35 “Gral. Don José de San Martín” vivió a fines de febrero una experiencia única en el Centro Espacial Kennedy de la NASA (Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio), ubicado en cercanías de Orlando (Florida, Estados Unidos).

Participó del Programa Space Academy Camp, que organiza la firma privada internacional World Travel Academy (WTA), que tiene oficinas en Ramos Mejía (Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires), para Argentina y Sudamérica.

Junto a otros jóvenes argentinos y mexicanos participaron del Proyecto Red Planet Gem y su grupo logró el primer puesto en la competencia que duró tres días.

Acompañado por su madre, María Teresa Capellino, Daniel Senatore y Héctor Reale, director general y director operativo de WTA, respectivamente, Santiago visitó la redacción de Paralelo32 y compartió su experiencia.

La experiencia

Durante tres días, de los siete que duró el viaje a Florida, cinco equipos de seis integrantes debían trabajar en el proyecto de creación de una empresa que debía dedicarse a extraer recursos materiales de Marte para comercializarlos en la Tierra. Santiago formó grupo con otro joven argentino y con cuatro mexicanos.

“Éramos seis en total: dos de marketing, dos programadores y dos ingenieros. Debíamos diseñar una empresa que recolecte recursos de Marte para vender, luego, en la Tierra. De crear la empresa desde cero se encargaban los chicos de la parte de marketing; nosotros, los ingenieros debíamos armar el robot y conectar todos los componentes electrónicos; los programadores debían programar los códigos del robot y de la recolección de materiales. Todo se tenía que exponer ante los otros chicos y ante un jurado”, resumió Folmer.

El jurado, en función de las presentaciones, pone puntaje a cada grupo. Si bien, hay ganadores, y el grupo de Santiago obtuvo el máximo puntaje, todos los participantes reciben una certificación final avalada por la NASA. “Como dato de color, en los trece años que se realiza el programa, el grupo de Santiago Folmer fue el primero en lograr que al cabo del primer día de competición, su robot estuviera listo”, aclaró Reale durante la entrevista.

Como obsequio todos los participantes se llevan un overol similar a los de los astronautas con el que debieron competir, además del certificado y elementos de merchandising alusivos a la experiencia.

En el tiempo libre y los días posteriores a la competencia, los estudiantes tuvieron la posibilidad de recorrer instalaciones de la NASA y entablar contacto con profesionales y astronautas que expusieron sus vivencias sobre la exploración espacial.

Programa privado con acreditación de NASA

El Programa Space Academy Camp es una actividad privada que organiza la empresa WTA, pero “la NASA acredita la validez del certificado que se llevan los chicos, independientemente del puesto logrado durante la estadía. Es un proyecto de robótica con una mirada hacia la exploración espacial; NASA valida que nuestro programa es real, que está bien constituido y qué aporte da; no es un programa ‘de la NASA’”, aclaró Senatore.

En este punto, los directivos de WTA aclararon que puede participar de este programa (y de otras propuestas educativas que tiene la empresa) toda persona que esté interesada y pague el costo que la experiencia implica. Se firma un contrato y se van pagando las cuotas. El viaje se realiza luego de completar todos los pagos. La empresa asegura el viaje desde Ezeiza, los traslados en el lugar de destino, vivienda y comidas, seguro y atención médica, entre otros aspectos. Proyectos como Space Academy Camp tienen en los jóvenes a sus principales protagonistas y los padres firman el contrato correspondiente.

“Los chicos cuentan con una pulsera con QR por el cual son escaneados y los padres pueden ver en tiempo real donde está su hijo, por celular desde su domicilio. Con nosotros viaja un equipo de médicos y paramédicos y siempre con todos los grupos, viajamos los directivos y estamos en continuo contacto con los padres”, aclaró Senatore.

Reale agregó que, más allá del carácter privado y con fines de lucro de WTA, detrás del programa Space Academy Camp hay un aval pedagógico que “se basa en la metodología STEAM (Science, Technology, Enginering, Arts and Mathematics: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática). Para aprender los chicos tienen que ‘meter mano’ y trabajar en su proyecto”.

Inolvidable

Al cierre de la entrevista, Santiago, que volvió visiblemente motivado con el viaje, subrayó: “Describiría el viaje como una experiencia hermosa, inolvidable, y lo recomendaría muchísimo. Si lo pueden hacer, háganlo. Nada que ver con lo que me imaginaba, me encantó mucho más”. La madre avaló los dichos de su hijo y la seriedad de la propuesta de WTA. “Con la seguridad y todo lo que nos brindaron, vale la pena hacer esta inversión en el futuro de un hijo. Por la experiencia que vivió Santi, está muy entusiasmado; quizás le despertó algo que le gusta”.

Santiago Folmer viajó a Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral junto a otros tres jóvenes argentinos, todos oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los viajes se programan tres veces en el año: febrero/marzo, junio y noviembre. WTA tomó vigencia en Sudamérica desde el año pasado. Este es el segundo grupo de argentinos que viajó a la NASA.