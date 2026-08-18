El Ministerio de Salud de Entre Ríos y Unicef Argentina avanzaron en el fortalecimiento de las políticas de prevención y cuidado de la salud mental de adolescentes, durante una reunión regional que convocó a representantes de Valle María, Diamante, Crespo y Libertador San Martín.

El encuentro se desarrolló en el municipio de Libertador San Martín y tuvo como eje la necesidad de consolidar espacios locales de escucha, acompañamiento y contención para adolescentes, además de mejorar la articulación entre los distintos actores que intervienen en el territorio.

La jornada estuvo encabezada por el director General de Salud Mental de Entre Ríos, Esteban Dávila, y por Javier Quesada, especialista en Desarrollo Infantil Temprano y Salud de Unicef Argentina.

El objetivo: fortalecer las redes de cuidado

Durante la reunión, equipos técnicos y autoridades municipales compartieron experiencias y analizaron las herramientas disponibles en cada comunidad para abordar situaciones vinculadas con el bienestar psicosocial de adolescentes.

Uno de los objetivos planteados fue avanzar en estrategias preventivas que permitan detectar tempranamente situaciones que requieran acompañamiento y generar respuestas más cercanas desde los ámbitos locales.

Dávila destacó el acompañamiento de Unicef y consideró que representa un respaldo para el trabajo que ya realizan los equipos municipales y comunitarios.

“Es un apoyo clave que fortalece y reconoce el trabajo que ya vienen desarrollando los equipos de cada comunidad”, sostuvo.

Centros de escucha y formación para referentes locales

Entre las líneas de trabajo analizadas se encuentra la creación y fortalecimiento de centros de escucha para adolescentes, como espacios destinados a brindar acompañamiento y facilitar el acceso a recursos de cuidado.

También se planteó avanzar en instancias de capacitación sobre primera escucha y primeros auxilios psicológicos, destinadas especialmente a líderes y referentes locales.

La intención es que quienes tienen contacto cotidiano con adolescentes cuenten con herramientas básicas para escuchar, acompañar y orientar ante situaciones que puedan afectar su bienestar.

Quesada destacó la importancia de construir estas respuestas de manera conjunta.

“Trabajar en conjunto, compartir buenas prácticas y fortalecer las herramientas de acompañamiento son estrategias claves para construir respuestas más cercanas y efectivas”, señaló.

Una estrategia que busca llegar a las comunidades

La reunión permitió identificar desafíos comunes y oportunidades para profundizar el trabajo coordinado entre la Provincia, los municipios y Unicef.

En este esquema, cada localidad aporta sus experiencias y capacidades, mientras que la articulación regional permite compartir herramientas y diseñar estrategias que puedan adaptarse a las particularidades de cada comunidad.

La propuesta apunta a fortalecer una mirada preventiva e integral de la salud mental adolescente, evitando que las respuestas se concentren exclusivamente en situaciones de crisis.

Participación de municipios de la región

La participación de Crespo, Diamante, Valle María y Libertador San Martín permitió conformar una agenda común para el trabajo territorial en el departamento Diamante y zonas cercanas.

Desde la organización destacaron que el fortalecimiento de las redes locales de cuidado requiere la participación de municipios, equipos de salud, instituciones educativas, organizaciones sociales y referentes comunitarios.

La articulación entre estos sectores puede facilitar la identificación de necesidades y mejorar el acceso de los adolescentes a espacios donde puedan ser escuchados y acompañados.

Un trabajo preventivo sostenido

El encuentro forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer las políticas de salud mental y bienestar psicosocial de adolescentes, con especial énfasis en la prevención y el trabajo comunitario.

La Provincia, los municipios y Unicef continuarán trabajando en la capacitación de referentes y en el desarrollo de espacios de escucha, con el objetivo de consolidar redes territoriales capaces de brindar respuestas oportunas y cercanas.

El desafío será transformar estos acuerdos en herramientas concretas para las comunidades y garantizar que los adolescentes encuentren espacios accesibles donde puedan ser escuchados, acompañados y orientados cuando lo necesiten.