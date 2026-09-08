Entre Ríos registró en 2025 la tasa de suicidios más alta de la Argentina, según un informe elaborado por la Consultora Eje a partir de datos del Observatorio de Política Criminal (OPC) y el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC).

Durante ese año se contabilizaron 288 casos en la provincia, lo que representa una tasa de 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes.

El indicador prácticamente duplica el promedio nacional, ubicado en 11,8 casos cada 100.000 habitantes, y más que triplica el registro de Río Negro, la jurisdicción con la tasa más baja, con 6,5.

El dato forma parte del segundo informe de la serie “Juventudes de Entre Ríos”, que analiza distintas problemáticas que atraviesan a la población joven de la provincia.

Los casos aumentaron 81% desde 2017

El estudio advierte además sobre un crecimiento sostenido de los casos en Entre Ríos. Entre 2017 y 2025, la cantidad de suicidios aumentó un 81,1%, de acuerdo con los datos utilizados para el informe.

A nivel nacional, la tasa de 11,8 casos cada 100.000 habitantes también se ubica por encima de registros correspondientes a períodos históricos de fuerte crisis. El informe señala que supera la tasa registrada durante la crisis de 2001, que había alcanzado 8,4, y la correspondiente a la última dictadura militar, de 6,8.

El impacto entre los jóvenes

Uno de los aspectos centrales del relevamiento es el impacto de la problemática entre las nuevas generaciones. Según el informe, el suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 34 años, por encima de los siniestros viales.

La Consultora Eje plantea que el fenómeno mantiene, además, un nivel de visibilidad pública relativamente bajo en relación con la magnitud de los indicadores. El análisis vincula esta situación con el deterioro de las condiciones de vida y con otros factores de vulnerabilidad que afectan a los jóvenes entrerrianos.

En ese sentido, el informe establece una relación con la primera entrega de la serie, dedicada a los jóvenes endeudados en Entre Ríos, y plantea un escenario atravesado por problemas económicos, endeudamiento y falta de contención.

Más de 840 intentos de suicidio atendidos

La dimensión del problema no se limita a las muertes registradas. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Entre Ríos citados por el informe, durante el último período se registraron más de 840 intentos de suicidio que requirieron atención.

El relevamiento también pone el foco en la capacidad de respuesta del sistema público de salud mental. Entre las principales dificultades señaladas aparecen:

Pocos hospitales con servicios especializados: de los 65 hospitales generales de la provincia, solo 9 cuentan, según el informe, con servicios especializados en salud mental.

de los 65 hospitales generales de la provincia, solo 9 cuentan, según el informe, con servicios especializados en salud mental. Falta de profesionales: de aproximadamente 150 psiquiatras matriculados en Entre Ríos, 39 se desempeñarían en el sistema público.

de aproximadamente 150 psiquiatras matriculados en Entre Ríos, 39 se desempeñarían en el sistema público. Demoras para acceder a atención: el estudio señala que en departamentos como Colón, Concordia y Gualeguaychú las esperas para conseguir turnos con psicólogos o psiquiatras pueden alcanzar los seis meses.

el estudio señala que en departamentos como Colón, Concordia y Gualeguaychú las esperas para conseguir turnos con psicólogos o psiquiatras pueden alcanzar los seis meses. Problemas de cobertura en el interior: el informe menciona que durante 2024 el hospital de San José llegó a funcionar sin profesionales estables en el área de salud mental.

Cuestionamientos a la declaración de urgencia sanitaria

Frente a estos indicadores, el Gobierno de Entre Ríos declaró en agosto la “Urgencia Sanitaria en Salud Mental” por un período de un año, mediante el Decreto 2130. La decisión, sin embargo, fue cuestionada por ATE Entre Ríos y la CTA Autónoma, que elaboraron un dictamen técnico sobre la medida.

El análisis sindical sostiene que la declaración tiene un carácter “meramente declarativo y simbólico” y cuestiona que se haya utilizado la figura de “urgencia” en lugar de “emergencia”.

Según el documento, esta decisión no habría implicado la asignación de partidas presupuestarias específicas ni la habilitación de mecanismos de contratación directa para incorporar profesionales o adquirir medicamentos de manera inmediata.

El escenario nacional también genera preocupación

El informe incorpora además una dimensión nacional al análisis. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) citados por la Consultora Eje, el programa nacional “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” tendrá una reducción presupuestaria del 91,6% en 2026 respecto del año anterior.

El dato se suma a las dificultades que el estudio identifica dentro del sistema provincial y plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta frente al aumento de la demanda de atención en salud mental.

Una problemática que requiere prevención y atención

Los datos presentados por la Consultora Eje muestran una problemática que atraviesa especialmente a las juventudes, pero que excede ese grupo etario.

La combinación de aumento de los casos, intentos de suicidio que requieren atención y dificultades de acceso a profesionales especializados coloca a la salud mental entre los principales desafíos para las políticas públicas de Entre Ríos.

En este contexto, el informe plantea la necesidad de mirar el fenómeno no solamente desde las estadísticas de mortalidad, sino también desde las condiciones sociales y económicas que atraviesan a quienes necesitan asistencia y desde la capacidad efectiva del Estado para brindar respuestas.