El último Boletín Epidemiológico Nacional N°799, correspondiente a la primera semana de marzo de 2026, destaca a Entre Ríos como una de las provincias que logró superar las metas de vigilancia para Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), un indicador clave para la detección temprana de patologías como el sarampión.

De acuerdo al informe, la provincia registra actualmente siete notificaciones, alcanzando una tasa de 0,5 casos por cada 100 mil habitantes. Esta cifra supera ampliamente las cinco notificaciones mínimas esperadas para este período, lo que evidencia un sistema de salud activo en la búsqueda y notificación de casos sospechosos.

Vigilancia activa en todo el territorio

A nivel nacional, el boletín consigna 193 notificaciones de casos sospechosos en lo que va del año. En este contexto, Entre Ríos se posiciona dentro del grupo de jurisdicciones que “superó la cantidad de notificaciones esperadas para la semana epidemiológica actual”, lo que refleja una estrategia de vigilancia sensible y sostenida.

El evento bajo seguimiento se define como toda persona de cualquier edad que presente fiebre —temperatura axilar superior a 38°C— y erupción cutánea, independientemente de su estado de vacunación. Esta definición permite ampliar la detección y actuar con rapidez ante posibles casos.

Refuerzan el esquema de vacunación

En paralelo, las autoridades sanitarias nacionales ratificaron cambios en el Calendario de Vacunación con el objetivo de fortalecer la inmunidad de la población. En ese sentido, se estableció la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral entre los 15 y 18 meses de vida.

La medida alcanza a los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2024, mientras que para las cohortes anteriores —entre 2021 y mediados de 2024— se mantiene el refuerzo a los 5 años.

Según el boletín, Argentina mantiene un riesgo permanente de reintroducción del sarampión, por lo que completar los esquemas de vacunación en edades tempranas resulta fundamental para reducir la circulación del virus.

Recomendaciones ante casos sospechosos

El informe también advierte sobre la alta contagiosidad de la enfermedad, señalando que el virus puede permanecer activo en el aire o sobre superficies durante un período de hasta dos horas.

Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda:

Consultar de manera inmediata en un centro de salud y evitar la automedicación.

Implementar aislamiento respiratorio durante los siete días posteriores al inicio del exantema.

Garantizar que el personal de salud cuente con dos dosis de vacuna contra el sarampión aplicadas después del año de vida.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud subrayaron la importancia de mantener un adecuado triage de pacientes con síntomas, a fin de evitar la exposición innecesaria en salas de espera