Con más de 300 asistentes, la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026 desarrolló este miércoles su segunda jornada en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con un programa protagonizado por especialistas de reconocida trayectoria nacional e internacional.

Estudiantes universitarios de distintas carreras volvieron a ocupar un lugar central en una convocatoria que reunió también a autoridades provinciales y universitarias, docentes, empresarios, emprendedores, sponsors, representantes de las firmas participantes del Desafío de Innovación y referentes del ecosistema emprendedor e innovador entrerriano.

Una Semana reconocida por la Legislatura entrerriana

Durante el encuentro se realizó además la entrega de la declaración de interés legislativo de la Semana del Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026 por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia.

La diputada provincial Débora Todoni hizo entrega de la declaración al presidente de AFIDEER, Héctor Motta, como reconocimiento a una iniciativa que articula al sistema universitario, el sector productivo, los emprendedores y las instituciones alrededor de la innovación y el desarrollo de Entre Ríos.

Asimismo, la jornada contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso; y el intendente de Villa Libertador San Martín, Darío Heinze.

Tecnología y emprendedorismo como oportunidades

La bienvenida estuvo a cargo de Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); y de Alejandro Carrere, decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Paraná; quienes coincidieron en destacar la importancia de generar espacios que acerquen a las universidades, los estudiantes y el sector privado y permitan transformar los cambios tecnológicos en nuevas oportunidades para la provincia.

Filipuzzi puso especialmente el foco en los jóvenes presentes: “Potencialmente, son todos emprendedores, y eso es lo que tenemos que incentivar”. Para Filipuzzi, mientras la inteligencia artificial constituye una herramienta cada vez más potente, “el espíritu, el coraje y la dinámica que tiene un emprendedor es humana. Ser emprendedor es algo que tenemos adentro y que hay que despertarlo”.

Por su parte, Carrere destacó que AFIDEER surgió para promover interacción y oportunidades y celebró especialmente la presencia de estudiantes del sistema universitario. En un contexto marcado por transformaciones aceleradas, sostuvo que “nunca la tecnología estuvo tan al alcance de la mano de las personas” y llamó a entender herramientas como la inteligencia artificial, la robótica y la automatización como aliadas de los procesos emprendedores.

Referentes nacionales e internacionales

El programa reunió durante toda la jornada a especialistas con experiencia en inteligencia artificial, desarrollo tecnológico, innovación, startups, modelos de negocios y ecosistemas emprendedores.

Sergio Candelo abrió las conferencias con una exposición sobre inteligencia artificial, soberanía cognitiva y el impacto de estas herramientas sobre las personas, sus formas de pensar y las habilidades que demandará el futuro. Eduardo Matozo, gerente general del Parque Tecnológico Litoral Centro, presentó experiencias y modelos de articulación para el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica; mientras que la estratega de innovación Maia Dordevic abordó el diseño de modelos de negocios ágiles y propuestas de valor disruptivas.

La agenda incluyó además un panel de experiencias emprendedoras con Valentín Boixadera, de Watering, y Agustín Arias, de Argeniss Software, quienes compartieron casos vinculados a innovación y sostenibilidad; y la participación de Victoria Nagel, quien presentó el recorrido de las startups científico-tecnológicas a partir de la experiencia de Infira.

El español David García Páez protagonizó un espacio interactivo sobre bioseguridad y emprendimiento, mientras que Carlos Pallotti, director de MiradorTEC y uno de los referentes del desarrollo tecnológico argentino, abordó los desafíos de emprender y construir empresas vinculadas a la tecnología. El cierre estuvo a cargo de Lourdes Musso, líder de Gestión de Cambio y Talento de Banco Entre Ríos.

Un ecosistema que sigue creciendo

La Semana cuenta con el acompañamiento de los sponsors Tecnovo, La Agrícola Regional (LAR), Leiva Hnos., Dimarbo, COOPAR, Grupo Motta, Banco Entre Ríos y MiradorTEC; y el apoyo del Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Paraná y Enersa.

Este jueves 3 de septiembre, el Centro Provincial de Convenciones será escenario de la jornada final de la Semana y del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, donde los equipos de estudiantes presentarán ante el jurado las soluciones desarrolladas durante los últimos meses.

Participaron además de la jornada el rector de la Universidad Adventista del Plata (UAP), Horacio Rizzo; la decana de la Universidad Católica ; el presidente del Polo Tecnológico del Paraná, Darío Spector; la vicerrectora de la Uader, Daniela Dans; el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Uader, Juan Pablo Filipuzzi; el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, Aníbal Sattler; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la UAP, Gisela Müller; el presidente de la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, Alcides Balla; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de UNER, Gabriel Gentiletti; la coordinadora General de AFIDEER, Evelyn Molina; el secretario de Gestión Económica Financiera y del Talento Humano de UTN Regional Paraná, Eduardo Zamboni; el secretario de Extensión Universitaria y Cultura, Diego Álvarez Daneri; el director de las carreras de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de UCA Paraná, Gustavo Tarragona; la coordinadora de Proyectos de Extensión de UCA Paraná, Marisel Chemez; la secretaria de Vinculación Tecnológica de la Facultad de Ingeniería de UNER, Alejandra Morales; y demás autoridades y representantes de sponsors y empresas vinculadas con el Desafío de Innovación 2026.