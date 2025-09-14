El responsable de la División de Inmunizaciones del Ministerio, Claudio Niz, subrayó la necesidad de incrementar las tasas de vacunación infantil en la provincia. “No hay que perder de vista que, a principios de año, diferentes jurisdicciones del país volvieron a reportar casos de sarampión”, advirtió. También remarcó que la caída de coberturas posterior a la pandemia de Covid-19 generó una acumulación de personas susceptibles a enfermedades que pueden prevenirse con vacunas.

En ese sentido, Niz recordó que la vacunación es una herramienta clave de prevención, que no solo protege a quienes reciben las dosis, sino que también aporta a la inmunidad colectiva o “efecto rebaño”.

El carnet de vacunación, documento indispensable para el registro de las dosis aplicadas, también se encuentra digitalizado en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac). Este sistema permite a las autoridades sanitarias monitorear los esquemas completos e identificar los que están pendientes.

Esquema de vacunación según etapas de la vida

Recién nacidos: vacuna BCG contra la tuberculosis antes del alta hospitalaria y vacuna contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida.

vacuna BCG contra la tuberculosis antes del alta hospitalaria y vacuna contra la hepatitis B en las primeras 12 horas de vida. Primer año de vida: diversas dosis contra neumococo, IPV, quíntuple, rotavirus, meningococo y antigripal.

diversas dosis contra neumococo, IPV, quíntuple, rotavirus, meningococo y antigripal. Entre 15 y 18 meses: refuerzos de la quíntuple o pentavalente, antigripal y primera dosis de fiebre amarilla para quienes residen en zonas de riesgo.

refuerzos de la quíntuple o pentavalente, antigripal y primera dosis de fiebre amarilla para quienes residen en zonas de riesgo. Edad escolar (niños nacidos en 2020): vacunas contra poliomielitis (IPV), sarampión, rubéola y paperas (triple viral SRP), difteria, tétanos y coqueluche (triple bacteriana celular), y varicela.

vacunas contra poliomielitis (IPV), sarampión, rubéola y paperas (triple viral SRP), difteria, tétanos y coqueluche (triple bacteriana celular), y varicela. A los 11 años: dosis de meningococo, triple bacteriana acelular, fiebre amarilla (en zonas de riesgo) y vacuna contra el virus papiloma humano (VPH).

Finalmente, desde la cartera sanitaria provincial reiteraron la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, en especial en niños y adolescentes, para reducir riesgos y evitar la reaparición de enfermedades prevenibles.