El estudio analiza el rendimiento de los estudiantes, el peso del nivel socioeconómico (NSE), la brecha entre escuelas públicas y privadas, y el nivel de inversión educativa. Las Pruebas Aprender, implementadas desde 2016 por el Ministerio de Educación de la Nación, constituyen la principal herramienta de evaluación del sistema educativo argentino. Su objetivo es medir logros de aprendizaje y generar información comparable para orientar políticas públicas.

En la edición 2024, la evaluación se aplicó exclusivamente a estudiantes de 3º grado de primaria, con foco en la alfabetización inicial.

Distribución socioeconómica y su impacto en el desempeño

El análisis del CEER revela una marcada diferencia entre provincias en cuanto a la composición socioeconómica de sus establecimientos educativos:

Córdoba presenta el mayor porcentaje de escuelas en el nivel socioeconómico alto (26,5%) y el menor en el nivel bajo (11,4%).

Santa Fe , en el extremo opuesto, concentra el 22,9% de sus escuelas en el nivel bajo.

Entre Ríos muestra una fuerte presencia en el nivel medio bajo (27,1%) y una participación reducida en el nivel alto (17,1%).

El informe destaca que a mayor NSE, mejor rendimiento académico, tanto en primaria como en secundaria.

En primaria, los lectores incipientes —el nivel más bajo— representan:

5,6% en el NSE más bajo

en el NSE más bajo 1,25% en el NSE más alto

Mientras que los niveles de mayor desempeño (IV y V) pasan de representar 16,7% y 7,9% en los sectores más vulnerables a 35,4% y 30,9% en los de mayor nivel socioeconómico.

Secundaria: mejoras parciales en lectura y retrocesos en matemáticas

En secundaria, el informe confirma tendencias similares:

El nivel “satisfactorio” en lectura crece del 46,6% en el quintil más bajo al 60,4% en el quintil más alto .

Sin embargo, en matemáticas, incluso en el NSE más alto, el 35,1% de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico, lo que evidencia una grave dificultad estructural.

La comparación regional también muestra contrastes:

Córdoba y Entre Ríos lideran el nivel “satisfactorio” en lectura con 56,7% y 55,8% , mientras Santa Fe registra 51,8% .

Pero las tres provincias presentan una fuerte caída en el nivel “avanzado” respecto de 2022.

En matemáticas, más de la mitad de los estudiantes de Santa Fe (51,4%) y Entre Ríos (50,2%) se ubican en el nivel más bajo.

Brecha entre escuelas estatales y privadas

El informe revela un fenómeno consistente: los estudiantes de escuelas privadas obtienen mejores resultados que los de escuelas estatales.

Primaria (lectura):

Privadas: 32,2% y 27% en niveles IV y V

Estatales: 22,4% y 10,7%

Secundaria (lectura):

Privadas: 63% en nivel satisfactorio

Estatales: 52,6%

Secundaria (matemáticas):

Por debajo del nivel básico: Estatales: 55,7% Privadas: 38%



La diferencia en los resultados se complementa con una tendencia creciente a la migración hacia escuelas privadas, que muestran un aumento sostenido de matrícula desde 2019, mientras la educación estatal registra descensos.

Entre Ríos, la provincia que más invierte por alumno

El estudio también compara la inversión educativa de las provincias de la Región Centro (datos 2023):

Entre Ríos encabeza el ranking con $914.919 por estudiante .

Santa Fe invierte $754.415 .

invierte . Córdoba, $618.282.

Paradójicamente, Entre Ríos —la provincia con mayor gasto por alumno— presenta resultados educativos moderados y enfrenta uno de los datos más llamativos del informe: un promedio de apenas cinco alumnos por cargo docente, una relación considerada extremadamente baja y que abre interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de recursos.

Conclusiones: desafíos estructurales y urgencias educativas

El informe del CEER permite extraer algunas conclusiones clave:

El rendimiento académico está fuertemente marcado por el nivel socioeconómico , lo que revela persistentes desigualdades.

Las escuelas privadas obtienen mejores resultados, en un contexto donde la matrícula estatal se reduce.

A pesar de ser la provincia que más invierte por alumno , Entre Ríos no logra traducir ese gasto en mejoras proporcionales en desempeño.

El rendimiento en matemáticas constituye una alerta crítica en toda la región.

La relación docente-alumno, especialmente baja en Entre Ríos, sugiere una estructura sobredimensionada o mal distribuida.

Finalmente, el informe plantea una necesidad urgente: optimizar el uso de recursos y repensar el sistema educativo para mejorar la calidad y equidad, garantizando que la inversión se traduzca efectivamente en mejores aprendizajes para niños y adolescentes.