Desde Turismo de Entre Ríos se informó la agenda de actividades que tendrán las diversas localidades entrerrianas, en los meses de enero y febrero donde se celebrarán fiestas populares en:



Enero: Diamante, San Jaime de la Frontera, Paraná, General Campos, Piedras Blancas, Crespo, federación, Lucas González, Concepción del Uruguay, Ubajay, Villa del Rosario, Santa Ana y más.

Febrero: Concordia, federal, Colón, Cerrito, Paraná, Sr Leonard, El Palenque, Gilbert, Los Conquistadores, Las Cuevas (Diamante), Basavilbaso, Colonia Avellaneda y más.

Parte del calendario de actividades

Enero

Festival Nacional de Jineteada y Folclore

Del 4 al 8 de Enero en Diamante.

Fiesta Provincial del Cordero

5 y 6 de Enero en San Jaime de la Frontera.

Fiesta Provincial de los Reyes Magos

5, 6 y 7 de Enero en Paraná.

Fiesta Provincial de la Chamarrita

5, 6 y 7 de enero en Santa Elena

Fiesta del Pescado y del Vino Entrerriano

5, 6 y 7 de enero en Gualeguychú.

Fiesta Provincial del Taipero

6 y 7 de Enero en General Campos.

Festival Provincial del Minero

6 de Enero en Piedras Blancas.

Fiesta Provincial de la Cerveza

13 y 20 de Enero en Crespo.

Fiesta Nacional del Lago

11 al 14 de Enero en Federación.

Fiesta Nacional del Lino

13 de Enero en Lucas González.

Fiesta Nacional de la Playa de Río

17 al 21 de Enero en Concepción del Uruguay.

Fiesta Provincial del Yatay

19 y 20 de Enero en Ubajay.

Fiesta Provincial del Inmigrante

20 de Enero en Villa del Rosario.

Fiesta Provincial del Caballo

24 al 27 Urdinarrain

Fiesta Nacional de la Sandia

26 al 27 de Enero en Santa Ana.

Otras

Fiesta de la Playa en Rosario del Tala.

Fiesta Provincial de la Identidad y el Patrimonio de Pueblo Liebig en Pueblo Liebig.

Festival de San Agustín canta y baila en Paraná.

Festival “Cantando Entre Ríos” en Gualeguay.

Fiesta Provincial “Colón a Todo Teatro” en Colón.

Primera quincena

Fiesta de la Palma Caranday en Alcaraz.

Festival Folclórico de la Democracia en Hasenkamp.

Fiesta Provincial del Yeso en Hernandarias.

Festival Provincial “Cuando el pago se hace canto” en La Paz.

Fiesta Provincial del Choclo en Larroque.

Fiesta Provincial del Campamentista en San José.

Fiesta de la Chamarrita en Santa Elena.

Segunda quincena

Fiesta de la Playa en Villa Urquiza.

Fiesta Provincial del Cosechero en Colonia Ayuí.

Fiesta del Pan Casero en Sauce de Luna.

Febrero

Fiesta Nacional de la Boga

3 y 4 de Febrero en Concordia.

Festival Nacional del Chamamé

9 al 11 de Febrero en Federal.

Festival Provincial del Yeso

9 y 10 de Febrero Hernandarias

Fiesta Nacional de la Artesanía

10 al 18 de Febrero en Colón.

Fiesta del Pueblo Isleño

11 de febrero Las Cuevas (Diamante)

Otras

Fogón Entrerriano en Cerrito.

Fiesta Nacional del Mate en Paraná.

Festival de los Poetas y Escritores en Paraná.

Festival de “Las Leyendas” en Sir Leonard.

Primera quincena

Fiesta del Reencuentro en El Palenque.

Fiesta del Reencuentro en Gilbert.

Fiesta de Jineteada y Folklore La Bailanta en Los conquistadores.

Fiesta del Pueblo Isleño en Las Cuevas (Diamante).

Segunda Quincena

Fiesta Provincial del Riel en Basavilbaso.

Fiesta Regional del Zapallo en Colonia Avellaneda.

Jineteada Internacional del Toro Cebú en Estancia San José.

Festival del Canto y la Guitarra en Gobernador Echagüe.

Fiesta del Inmigrante Alemán en Aldea San Antonio.