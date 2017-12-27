Entre Ríos propone un variado calendario de fiestas populares para enero y febrero
Desde Turismo de Entre Ríos se informó la agenda de actividades que tendrán las diversas localidades entrerrianas, en los meses de enero y febrero donde se celebrarán fiestas populares en:
Enero: Diamante, San Jaime de la Frontera, Paraná, General Campos, Piedras Blancas, Crespo, federación, Lucas González, Concepción del Uruguay, Ubajay, Villa del Rosario, Santa Ana y más.
Febrero: Concordia, federal, Colón, Cerrito, Paraná, Sr Leonard, El Palenque, Gilbert, Los Conquistadores, Las Cuevas (Diamante), Basavilbaso, Colonia Avellaneda y más.
Parte del calendario de actividades
Enero
Festival Nacional de Jineteada y Folclore
Del 4 al 8 de Enero en Diamante.
Fiesta Provincial del Cordero
5 y 6 de Enero en San Jaime de la Frontera.
Fiesta Provincial de los Reyes Magos
5, 6 y 7 de Enero en Paraná.
Fiesta Provincial de la Chamarrita
5, 6 y 7 de enero en Santa Elena
Fiesta del Pescado y del Vino Entrerriano
5, 6 y 7 de enero en Gualeguychú.
Fiesta Provincial del Taipero
6 y 7 de Enero en General Campos.
Festival Provincial del Minero
6 de Enero en Piedras Blancas.
Fiesta Provincial de la Cerveza
13 y 20 de Enero en Crespo.
Fiesta Nacional del Lago
11 al 14 de Enero en Federación.
Fiesta Nacional del Lino
13 de Enero en Lucas González.
Fiesta Nacional de la Playa de Río
17 al 21 de Enero en Concepción del Uruguay.
Fiesta Provincial del Yatay
19 y 20 de Enero en Ubajay.
Fiesta Provincial del Inmigrante
20 de Enero en Villa del Rosario.
Fiesta Provincial del Caballo
24 al 27 Urdinarrain
Fiesta Nacional de la Sandia
26 al 27 de Enero en Santa Ana.
Otras
Fiesta de la Playa en Rosario del Tala.
Fiesta Provincial de la Identidad y el Patrimonio de Pueblo Liebig en Pueblo Liebig.
Festival de San Agustín canta y baila en Paraná.
Festival “Cantando Entre Ríos” en Gualeguay.
Fiesta Provincial “Colón a Todo Teatro” en Colón.
Primera quincena
Fiesta de la Palma Caranday en Alcaraz.
Festival Folclórico de la Democracia en Hasenkamp.
Fiesta Provincial del Yeso en Hernandarias.
Festival Provincial “Cuando el pago se hace canto” en La Paz.
Fiesta Provincial del Choclo en Larroque.
Fiesta Provincial del Campamentista en San José.
Fiesta de la Chamarrita en Santa Elena.
Segunda quincena
Fiesta de la Playa en Villa Urquiza.
Fiesta Provincial del Cosechero en Colonia Ayuí.
Fiesta del Pan Casero en Sauce de Luna.
Febrero
Fiesta Nacional de la Boga
3 y 4 de Febrero en Concordia.
Festival Nacional del Chamamé
9 al 11 de Febrero en Federal.
Festival Provincial del Yeso
9 y 10 de Febrero Hernandarias
Fiesta Nacional de la Artesanía
10 al 18 de Febrero en Colón.
Fiesta del Pueblo Isleño
11 de febrero Las Cuevas (Diamante)
Otras
Fogón Entrerriano en Cerrito.
Fiesta Nacional del Mate en Paraná.
Festival de los Poetas y Escritores en Paraná.
Festival de “Las Leyendas” en Sir Leonard.
Primera quincena
Fiesta del Reencuentro en El Palenque.
Fiesta del Reencuentro en Gilbert.
Fiesta de Jineteada y Folklore La Bailanta en Los conquistadores.
Fiesta del Pueblo Isleño en Las Cuevas (Diamante).
Segunda Quincena
Fiesta Provincial del Riel en Basavilbaso.
Fiesta Regional del Zapallo en Colonia Avellaneda.
Jineteada Internacional del Toro Cebú en Estancia San José.
Festival del Canto y la Guitarra en Gobernador Echagüe.
Fiesta del Inmigrante Alemán en Aldea San Antonio.