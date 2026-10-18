Estudiantes y docentes de Entre Ríos continúan participando en las instancias nacionales de las Ferias de Educación con proyectos que vinculan los contenidos escolares con situaciones de la vida cotidiana. Las propuestas promueven la resolución de problemas, la exploración, el análisis de datos y el desarrollo del pensamiento crítico.

Entre las experiencias entrerrianas mencionadas por la Secretaría de Educación de la Nación y otras jurisdicciones se encuentran Pide cancha, de Lucas Norte, departamento Villaguay; Análisis estadístico de los lanzamientos de handball, de Chajarí, departamento Federación; y Cuándo medir deja de ser exacto, del departamento La Paz.

También fue destacado el proyecto La geometría de la Naturaleza, del departamento Gualeguay, por la implementación del enfoque STEAM, que integra distintas áreas del conocimiento para abordar problemas y desarrollar aprendizajes.

Matemática vinculada con experiencias cotidianas

Los proyectos muestran diferentes formas de trabajar los contenidos matemáticos en las escuelas entrerrianas, a partir de situaciones concretas, el estudio de fenómenos, la exploración de formas geométricas y la reflexión sobre los procesos de medición.

Estas experiencias buscan que los estudiantes no solo incorporen conceptos, sino que también puedan aplicarlos, analizar información y desarrollar estrategias para resolver problemas.

La participación en la instancia nacional permitió compartir experiencias educativas, intercambiar conocimientos y visibilizar el trabajo de las comunidades escolares de la provincia.

Cuatro proyectos entrerrianos viajarán a Jujuy

La participación de Entre Ríos continuará del 20 al 23 de octubre, cuando San Salvador de Jujuy sea sede del Segundo Evento Nacional de las Ferias de Educación, correspondiente a la fase Arte y Pensamiento Crítico.

En esa instancia, cuatro proyectos representarán a la provincia con sus experiencias, producciones y procesos de investigación. Las propuestas corresponden a las siguientes localidades:

Distrito Basualdo , departamento Feliciano.

, departamento Feliciano. San José , departamento Colón.

, departamento Colón. Las Gauchas , departamento Tala.

, departamento Tala. General Racedo, departamento Diamante.

El encuentro permitirá que estudiantes y docentes compartan sus trabajos con comunidades educativas de otras provincias, presenten los aprendizajes desarrollados en sus escuelas y participen de espacios de intercambio y reflexión.

La presencia entrerriana en estas instancias nacionales pone en valor el trabajo de docentes y estudiantes y la diversidad de propuestas pedagógicas que se desarrollan en las instituciones educativas de la provincia.