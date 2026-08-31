La provincia se prepara para vivir una nueva edición de la Semana de Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026, una iniciativa que reunirá durante tres jornadas a estudiantes, emprendedores, empresarios, universidades e instituciones vinculadas al desarrollo productivo y tecnológico.

Organizada por AFIDEER, la propuesta se desarrollará del martes 1 al jueves 3 de septiembre, con actividades en Villa Libertador San Martín y Paraná, y tendrá como eje la generación de vínculos y conocimientos para impulsar nuevos proyectos y soluciones innovadoras desde Entre Ríos.

La agenda combina conferencias, paneles, experiencias empresariales, espacios de vinculación y una instancia especialmente orientada a estudiantes universitarios: el Desafío de Innovación Entre Ríos 2026.

La apertura será en Villa Libertador San Martín

La Semana comenzará el martes 1 de septiembre en la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Villa Libertador San Martín. La apertura oficial está prevista para las 9:30, con la participación de autoridades universitarias, empresariales e institucionales y la presencia de la vicegobernadora de Entre Ríos.

La jornada continuará con un panel sobre “Emprender en el ecosistema entrerriano”, que buscará poner en común experiencias y perspectivas sobre las oportunidades y desafíos que enfrentan quienes deciden desarrollar emprendimientos en la provincia.

También se desarrollarán exposiciones vinculadas con el proceso de transformar una idea en un proyecto concreto, además de la Clase Magistral Cátedra Héctor Motta, bajo el título “Emprender, de la ficción a la realidad”, a cargo de Joel Lifschitz y Rafael Vargas.

Otro de los momentos destacados será la presentación de Octavio Gaspar, quien abordará el caso de Ovobrand.

Innovación, tecnología e inteligencia artificial

El miércoles 2, la actividad se trasladará al Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde desde las 8:30 se desarrollará una jornada que pondrá el foco en la innovación, la tecnología y las nuevas herramientas para emprender.

La conferencia de apertura estará a cargo de Sergio Candelo, con una exposición titulada “¿Todavía no te diste cuenta? Ahora tenemos superpoderes. Soberanía, criterio y cómo usar la tecnología como palanca sin regalar tu cabeza”.

El programa continuará con la participación de Eduardo Matozo, quien analizará los ecosistemas de innovación y los modelos de articulación para desarrollar emprendimientos de base tecnológica.

También habrá una disertación de Maia Dordevic sobre modelos de negocios ágiles y propuestas de valor disruptivas, además de un espacio dedicado a innovación y sostenibilidad, con la participación de Agustín Arias, de Argeniss Software, y Valentín Boixadera, de Watering.

La agenda de la tarde incluirá la exposición de Victoria Nagel, centrada en el desarrollo de startups científico-tecnológicas con impacto global, un panel sobre bioseguridad y una disertación de Carlos Pallotti, quien compartirá su experiencia y las motivaciones que lo llevaron a emprender.

Más allá de las exposiciones, la jornada contempla un almuerzo y espacio de vinculación, una instancia que apunta a favorecer el contacto entre los distintos actores que integran el ecosistema emprendedor entrerriano.

Estudiantes, innovación y problemas reales

El jueves 3 será el turno de la etapa final del Desafío de Innovación Entre Ríos 2026, nuevamente en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

A partir de las 10 se realizará la apertura de la jornada y la presentación del jurado evaluador, integrado, entre otros, por Paula Nesa, decana de UCA Paraná, y Juan Manuel Arbelo, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Luego se explicarán las consignas y comenzará la ronda de pitches de innovación, en la que equipos de estudiantes universitarios presentarán las soluciones que desarrollaron frente a problemáticas reales.

La propuesta busca poner a los jóvenes en contacto con desafíos concretos, promoviendo el desarrollo de capacidades vinculadas con la innovación, el trabajo en equipo y la búsqueda de soluciones aplicables.

Después del almuerzo, los equipos recibirán una devolución del jurado y expertos, en un espacio pensado para ofrecer feedback constructivo sobre los proyectos.

Finalmente, entre las 15 y las 16, se realizará la premiación y clausura de la Semana de Emprendimiento e Innovación, con el anuncio de los proyectos ganadores y la participación de autoridades de AFIDEER.

Una agenda que busca fortalecer el ecosistema entrerriano

La propuesta adquiere relevancia en un contexto en el que Entre Ríos busca consolidar un ecosistema de innovación capaz de conectar el conocimiento generado en universidades con las necesidades del sector productivo y las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

La participación de universidades, empresas, entidades financieras, organismos tecnológicos y organizaciones vinculadas al desarrollo emprendedor apunta precisamente a generar una red de cooperación que trascienda las jornadas previstas para esta semana.

En ese sentido, la Semana de Emprendimiento e Innovación Entre Ríos 2026 no se limita a una agenda de conferencias. La iniciativa propone poner en contacto a quienes generan conocimiento, quienes emprenden, quienes producen y quienes buscan nuevas soluciones, con una mirada puesta en el desarrollo económico y tecnológico de la provincia.

Para Entre Ríos, el desafío pasa por transformar ese intercambio en nuevos proyectos, empresas, empleo y soluciones que puedan surgir desde el propio territorio y proyectarse hacia otros mercados.