Autoridades del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos participaron del Encuentro de Transformación de la Escuela Secundaria, organizado por la Secretaría de Educación de la Nación, que se desarrolló del 22 al 26 de septiembre en el Palacio Pizzurno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En representación de la provincia asistieron el director de Educación Secundaria del CGE, Omar Osuna, y la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki. La jornada reunió a referentes de todo el país en el marco del Programa de Transformación de las Escuelas Secundarias, cuyo propósito es consolidar políticas que fortalezcan la organización institucional, el diseño curricular, el acompañamiento de las trayectorias educativas y el desarrollo profesional docente.

“Para nosotros participar en estos encuentros es muy importante, ya que venimos trabajando con la meta común de fortalecer una escuela secundaria con sentido. Desde el Consejo impulsamos el programa Escuela y Comunidad, también la innovación, la robótica, matemática y lengua con el programa Red de Escuelas que Transforman, uno de los pilares fundamentales de nuestra política educativa. Asimismo, trabajamos en evitar la repitencia y el abandono escolar en el nivel a través del programa Escuelas que Acompañan, que protege las trayectorias educativas de nuestros estudiantes”, remarcó Osuna.

El Programa de Transformación de la Escuela Secundaria se organiza en cuatro ejes: organización institucional y régimen académico; diseño curricular y organización de la enseñanza y el aprendizaje; acompañamiento de las trayectorias educativas; y desarrollo profesional de docentes y equipos de gestión.

En esa línea, Trembecki destacó: “El encuentro entre referentes jurisdiccionales de la educación secundaria de gestión estatal y privada busca ser un espacio federal de diálogo y construcción colectiva, donde cada provincia pudo poner en valor los ejes que configuran la escuela secundaria contemporánea en su propio contexto, y establecer las bases que van a nutrir la Red Secundarias Innovadoras con sus experiencias locales”.