Los estudiantes entrerrianos de sexto grado mostraron una mejora en sus desempeños de Lengua y Matemática, de acuerdo con los resultados de las pruebas Aprender 2025 difundidos por la Secretaría de Educación de la Nación. La provincia registró un crecimiento superior al promedio nacional en ambas áreas y logró ubicarse por encima de la media del país en comprensión lectora.

Las evaluaciones, que miden los aprendizajes de estudiantes de todo el país mediante pruebas estandarizadas, alcanzaron en Entre Ríos a 959 escuelas, lo que representa el 98,1% de los establecimientos previstos, y a 19.045 alumnos, equivalentes al 84,5% de la matrícula convocada.

Lengua: el mejor resultado histórico

Los mayores avances se observaron en Lengua. Según el informe, el 77,3% de los estudiantes entrerrianos alcanzó niveles de desempeño Satisfactorio o Avanzado, superando el promedio nacional, que se ubicó en 76,9%.

El crecimiento respecto de la evaluación realizada en 2023 fue de 12,8 puntos porcentuales, superior al incremento registrado en el conjunto del país, que fue de 10,5 puntos.

Además, Entre Ríos alcanzó el porcentaje más alto de estudiantes en el nivel Avanzado desde que comenzaron las evaluaciones Aprender: 32,1%.

Al mismo tiempo, descendió significativamente la proporción de alumnos con mayores dificultades en comprensión lectora. Los desempeños por debajo del nivel básico pasaron del 13,1% en 2023 al 4,4% en la evaluación de este año.

También hubo avances en Matemática

En Matemática, la provincia también mostró una evolución positiva.

El 53,5% de los estudiantes alcanzó niveles Satisfactorio o Avanzado, lo que representa una mejora de 5,6 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

Si bien ese porcentaje aún se ubica ligeramente por debajo del promedio nacional, el crecimiento fue superior al registrado en el conjunto del país, donde el incremento fue de 3,5 puntos.

También disminuyó la cantidad de alumnos con desempeños inferiores al nivel básico, que pasó del 26,5% al 20,3%.

Una herramienta para mejorar la enseñanza

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca, valoró los resultados y los vinculó con las políticas educativas implementadas por la provincia en los últimos años.

El funcionario sostuvo que los avances reflejan el trabajo desarrollado en las escuelas a través del Plan Provincial de Alfabetización y del Plan Provincial por la Matemática, y consideró que la información obtenida permitirá fortalecer las estrategias pedagógicas de cada institución.

Las pruebas Aprender constituyen el principal dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes y tienen como objetivo ofrecer información sobre el desempeño de los estudiantes para orientar políticas educativas y mejorar los procesos de enseñanza en todo el país.