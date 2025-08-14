Un 11 de agosto de 1782, el funcionario español Tomás de Rocamora bautizó oficialmente con el nombre de Entre Ríos al territorio que hoy conocemos como provincia. Desde entonces, la denominación ha perdurado, convirtiéndose en un rasgo distintivo: es la única provincia argentina cuyo nombre es una descripción literal de su ubicación geográfica.

Ubicada en la región mesopotámica del país, Entre Ríos se encuentra delimitada por grandes cursos de agua: el río Paraná al oeste, el Uruguay al este, y al norte los ríos Guayquiraró, Mocoretá, Basualdo y Tunas. Esta disposición la convierte en una suerte de gran isla continental, un territorio “entre ríos” en el sentido más preciso del término.

Un nombre con historia

El uso de la expresión Entre Ríos comenzó a difundirse entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, para diferenciar este territorio de otras regiones del Virreinato del Río de la Plata. Su mención se hizo habitual en documentos militares y administrativos, y cobró fuerza durante las luchas por la independencia.

El líder oriental José Gervasio Artigas reconoció a Entre Ríos como una unidad política dentro de la Liga de los Pueblos Libres, consolidando su identidad. En 1814, fue formalmente reconocida como provincia, y su nombre quedó establecido de manera definitiva.

Datos y curiosidades

Capital: Paraná

Superficie: 78.781 km²

Población: 1.425.578 habitantes (Censo 2022)

En guaraní, la región era conocida como Iviraromí o Yvirá retá, aunque estos nombres no se conservaron en la toponimia oficial.

Durante la época colonial, se la denominaba genéricamente “Banda Oriental del Paraná”.

Más de dos siglos después de aquel 11 de agosto, Entre Ríos no solo sigue honrando su bautismo original, sino que también recuerda, en cada mención, la estrecha relación de su gente con los ríos que la rodean y la definen.