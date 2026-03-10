El Ministerio de Salud de Entre Ríos realizó una importante inversión destinada a fortalecer la atención en salud sexual y reproductiva en toda la provincia, con una inversión que supera los 295 millones de pesos para la compra de insumos esenciales. La iniciativa contempla la adquisición de anticonceptivos orales, preservativos y medicación vinculada a la Ley Nacional Nº 27.610, que regula la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

A través de distintas licitaciones públicas, se adquirieron anticonceptivos orales por un monto de 134.462.750 pesos, destinados a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, dependiente de la Dirección Materno Infanto Juvenil. Estos insumos serán almacenados y posteriormente distribuidos en centros de atención primaria y hospitales de la provincia, de acuerdo con la demanda de cada establecimiento.

Por otra parte, mediante la licitación Nº 24/2025, recibida durante la primera quincena de 2026, se incorporaron mil combi packs de mifepristona y misoprostol, medicamentos utilizados en los procedimientos contemplados por la legislación vigente para la interrupción voluntaria del embarazo. Esta adquisición representó una inversión de 105.690.000 pesos, garantizando la continuidad del acceso a estos tratamientos de manera libre y gratuita en el sistema público de salud.

Asimismo, la provincia reforzó la provisión de profilácticos mediante la licitación Nº 25/2025, que permitió la compra de 660.000 preservativos masculinos de látex, por un total de 54.951.600 pesos. Estos insumos estarán destinados tanto a la División de Salud de la Mujer como a la coordinación provincial de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis.

Desde el Ministerio señalaron que esta estrategia unificada permite agilizar los procesos administrativos, optimizar recursos y consolidar la prevención como política pública sanitaria.

La responsable de la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva, Carolina García, destacó la importancia de sostener este tipo de políticas.

“Es importante resaltar el compromiso de la provincia al sostener las compras de insumos que nos permiten garantizar los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población entrerriana. En este inicio de 2026, ya hemos iniciado otros procesos vinculados a nuestra especialidad, como test de embarazo y terapias de reemplazo hormonal”, expresó.

Por su parte, la coordinadora provincial de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, Tamara Moncagatta, subrayó el rol clave de los preservativos en la prevención.

“Los preservativos son un insumo esencial para la estrategia de prevención combinada de infecciones de transmisión sexual, complementando el trabajo educativo en escuelas y centros de salud. La inversión provincial se proyectó como política pública sanitaria, priorizando la prevención en un contexto de aumento de ITS en la población”, señaló.

De esta manera, la provincia busca garantizar el acceso a insumos fundamentales, fortalecer las estrategias de prevención y asegurar la atención integral en salud sexual y reproductiva en todo el territorio entrerriano.