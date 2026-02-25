Con la llegada de las primeras dosis a la provincia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos puso en marcha la planificación y el operativo logístico para desarrollar la Campaña de Vacunación Antigripal 2026. El inicio está previsto para el miércoles 11 de marzo, en línea con lo acordado a nivel nacional, y dentro de dos semanas comenzará la aplicación a los grupos priorizados.

La medida responde a un nuevo escenario epidemiológico marcado por la circulación de una nueva variante de influenza y el adelantamiento de la temporada de virus respiratorios en el país.

Coordinación federal y adelanto de la campaña

La decisión de anticipar la estrategia fue consensuada durante la última reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde los ministros de Salud de todas las provincias acordaron iniciar la vacunación antigripal en todo el territorio nacional el próximo 11 de marzo.

En este contexto, el Ministerio de Salud de la Nación ya comenzó la distribución de dosis para que cada jurisdicción pueda implementar la campaña en tiempo y forma. Desde la cartera sanitaria entrerriana confirmaron que el primer envío incluye vacunas para adultos y dosis adyuvantadas, destinadas especialmente a personas mayores de 65 años.

Actualmente, la provincia lleva adelante un amplio operativo de distribución para garantizar que las vacunas estén disponibles en los 400 vacunatorios públicos distribuidos en todo el territorio entrerriano. El despliegue contempla la correcta conservación de las dosis y su envío escalonado a hospitales, centros de salud y postas sanitarias.

Desde el Ministerio destacaron que el objetivo es asegurar el acceso equitativo y oportuno a la vacuna, especialmente en las localidades más alejadas.

Grupos priorizados en la primera etapa

En la etapa inicial, la vacunación estará dirigida a:

Personal de salud.

Personas embarazadas.

Puérperas.

Niños y niñas de seis a 24 meses de edad.

Asimismo, las dosis adyuvantadas comenzarán a aplicarse a personas mayores de 65 años que residan en establecimientos de larga estadía.

En las semanas siguientes, la campaña se ampliará a:

Personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo (quienes deberán presentar constancia médica que acredite la patología preexistente).

Personas mayores de 65 años en general.

Un escenario epidemiológico cambiante

En Argentina, el aumento de la circulación de virus respiratorios suele registrarse entre abril y julio. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un inicio más temprano de la temporada estacional.

Ante esta situación, el adelantamiento de la campaña busca brindar protección antes del pico de transmisión y mitigar el impacto que podría generar la variante H3N2 y su nuevo subclado K, caracterizado por una mayor contagiosidad.

De este modo, Entre Ríos se prepara para una nueva campaña antigripal con el objetivo de fortalecer la prevención y reducir las complicaciones asociadas a la gripe, especialmente en los grupos más vulnerables.