El Ministerio de Salud de Entre Ríos puso en marcha una nueva estrategia para prevenir el VIH mediante la incorporación de la profilaxis preexposición (PrEP), un tratamiento preventivo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ya se utiliza en distintos países y que ahora comienza a implementarse de manera gratuita en la provincia.

En esta primera etapa, el servicio estará disponible en los hospitales San Martín de Paraná, Delicia Concepción Masvernat de Concordia, Centenario de Gualeguaychú y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, establecimientos que cuentan con servicios de infectología y equipos de salud capacitados para realizar el seguimiento de los pacientes.

¿Qué es la PrEP?

La profilaxis preexposición consiste en la administración de medicamentos antirretrovirales a personas que no viven con VIH, pero que presentan un mayor riesgo de adquirir la infección debido a determinadas prácticas o situaciones.

El tratamiento debe ser indicado y controlado por profesionales de la salud. Cuando se utiliza correctamente y se mantiene una buena adherencia, reduce de manera significativa las posibilidades de transmisión sexual del virus.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que la PrEP no es una vacuna ni una cura, sino una herramienta preventiva que se incorpora a las estrategias ya existentes.

¿Quiénes pueden acceder?

La estrategia está destinada a personas que, tras una evaluación médica, presenten mayor riesgo de exposición al VIH.

Entre los grupos que pueden ser considerados para recibir este tratamiento se encuentran quienes no tienen una pareja estable, personas con antecedentes recientes de infecciones de transmisión sexual (ITS), trabajadores y trabajadoras sexuales y otras personas cuyas condiciones de vulnerabilidad sean evaluadas por los equipos de salud.

Los medicamentos son entregados de manera gratuita por el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la Ley Nacional Nº 27.675 de Respuesta Integral al VIH.

Una estrategia que complementa otros cuidados

El coordinador provincial de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis, Francisco Astudilla, destacó que la incorporación de la PrEP constituye una herramienta importante frente al incremento de las infecciones de transmisión sexual registrado en los últimos años.

El funcionario señaló que diferentes estudios científicos demostraron que el tratamiento disminuye considerablemente el riesgo de transmisión del VIH cuando se utiliza de forma adecuada y con controles periódicos.

No obstante, desde la cartera sanitaria remarcaron que la PrEP no reemplaza otras medidas de prevención. El uso del preservativo continúa siendo fundamental, ya que protege también frente a otras infecciones de transmisión sexual y ayuda a prevenir embarazos no intencionales.

Asimismo, se recomienda mantener controles médicos periódicos y realizarse el test de VIH de acuerdo con las indicaciones de los profesionales de la salud.

Primera etapa y posible ampliación

La implementación tendrá inicialmente carácter piloto. El objetivo es evaluar la demanda, el nivel de aceptación y el funcionamiento del programa en Entre Ríos para definir una futura ampliación a otros hospitales y centros de salud de la provincia.