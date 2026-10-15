El Consejo General de Educación (CGE) implementará un sistema digital de preinscripción para las carreras de nivel superior correspondientes al ciclo lectivo 2027. El trámite estará habilitado desde el lunes 19 de octubre hasta el lunes 30 de noviembre de 2026 y se realizará a través del portal del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE).

La medida alcanza a las instituciones de gestión estatal y privada de Entre Ríos que ofrecen carreras de Formación Docente y de Educación Técnico Profesional. Según informó el organismo, el objetivo es agilizar el acceso a la oferta académica y simplificar los procedimientos administrativos.

Cómo realizar la preinscripción

Las personas interesadas deberán ingresar al portal oficial del SAGE y acceder al módulo específico de preinscripción a carreras de nivel superior.

Para completar el formulario no será necesario contar con un legajo previo ni tener un usuario registrado en la plataforma.

El sistema permitirá consultar la oferta académica mediante un mapa interactivo y un buscador que posibilita filtrar las carreras por disciplina o ubicación geográfica, según el departamento de la provincia.

Una vez ingresados los datos personales y de contacto, la plataforma generará un comprobante oficial en formato PDF, que será enviado al correo electrónico declarado por el aspirante.

Qué se necesita para completar la inscripción

Desde el CGE aclararon que la preinscripción digital otorga la condición formal de preinscripto, pero no reemplaza la inscripción definitiva.

Para completar el proceso, cada aspirante deberá presentar la documentación correspondiente ante el establecimiento educativo elegido, de acuerdo con los requisitos de la institución.

La nueva herramienta también permitirá a los equipos directivos consultar las nóminas de aspirantes registradas en tiempo real, con el propósito de organizar la planificación institucional de cara al inicio del ciclo lectivo 2027.

De esta manera, el sistema SAGE centralizará la instancia inicial de preinscripción para las carreras de nivel superior en Entre Ríos, mientras que la formalización definitiva continuará dependiendo de cada establecimiento.