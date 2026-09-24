La música entrerriana tendrá una presentación especial en Paraná. El 15 de octubre, el músico paranaense Juan Manuel Bilat y la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo llegarán al Teatro 3 de Febrero con Entre Ríos en Sinfonía, un espectáculo que propone llevar canciones del litoral y, especialmente, el chamamé y el repertorio entrerriano, al lenguaje de una orquesta sinfónica.

La propuesta reunirá a músicos, artistas invitados, técnicos y trabajadores de producción en un espectáculo de gran formato que tendrá como uno de sus momentos centrales un homenaje al cantautor entrerriano Jorge Méndez.

Un homenaje a Jorge Méndez

El repertorio de Méndez será revisitado a partir de nuevos arreglos e interpretaciones, buscando establecer un diálogo entre las composiciones originales y el lenguaje sinfónico.

Entre las obras que formarán parte del espectáculo se encuentran “Yo soy de Paraná”, “Bajada Grande”, “Lomadas de mi Entre Ríos”, “Puentecito de la Picada”, “Tiempo de mentir” y “El jornalero”.

El homenaje apunta no solo a recuperar la obra de uno de los referentes de la música entrerriana, sino también a acercarla a nuevas generaciones mediante una propuesta artística diferente.

Acordeón y orquesta

Uno de los atractivos de Entre Ríos en Sinfonía será el encuentro entre el acordeón y la formación orquestal. La propuesta busca trasladar músicas profundamente vinculadas con la identidad del litoral a una producción sinfónica, sin perder las características que forman parte de su esencia.

La participación de la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo permitirá, además, reunir el trabajo de músicos de la provincia con la trayectoria artística de Bilat y los artistas invitados.

Desde la producción destacan que esta articulación busca visibilizar el trabajo de las agrupaciones musicales entrerrianas y mostrar las posibilidades de desarrollar espectáculos de gran escala desde la provincia.

Más de 90 personas en la producción

El proyecto involucra a más de 90 personas entre artistas, músicos, técnicos y trabajadores vinculados con la producción.

La dimensión del espectáculo también pone el foco en la actividad cultural como espacio de generación de trabajo y producción, además de su dimensión artística.

En ese sentido, Entre Ríos en Sinfonía propone que el patrimonio musical entrerriano no quede solamente asociado a su preservación, sino que pueda ser recreado, interpretado y proyectado hacia nuevos públicos.

Entradas y precios promocionales

Las entradas para el espectáculo se pueden adquirir a través de Plateavip y en la boletería del Teatro 3 de Febrero.

Durante la preventa se ofrecen los siguientes valores promocionales:

Platea VIP y palcos bajos: $20.000. Filas 1 a 8.

$20.000. Filas 1 a 8. Platea y palcos altos: $15.000. Plateas desde la fila 9.

La presentación en Paraná forma parte de la trayectoria de Juan Manuel Bilat vinculada con la creación de espectáculos destinados a ampliar las posibilidades escénicas de la música del litoral y generar nuevos espacios para su circulación.