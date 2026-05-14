El Ministerio de Salud de Entre Ríos continúa durante mayo con la distribución de preservativos adquiridos mediante una compra unificada realizada por primera vez en 2025, destinada a abastecer a la División de Salud de la Mujer en Edad Reproductiva y a la Coordinación de VIH, infecciones de transmisión sexual (ITS), hepatitis virales y tuberculosis.

La operación permitió la adquisición de 660.000 preservativos masculinos de látex a través de la licitación pública Nº 25/2025, con una inversión provincial de 54.951.600 pesos.

Desde la cartera sanitaria señalaron que la compra se concretó en un contexto marcado por la interrupción del envío de insumos básicos de salud reproductiva por parte del Gobierno Nacional, entre ellos preservativos y anticonceptivos.

Prevención y doble protección

El coordinador de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, Francisco Astudilla, destacó la importancia del uso correcto del preservativo como herramienta fundamental para prevenir infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales.

“Además de su efectividad, el preservativo es el único método que brinda doble protección: previene infecciones y embarazos no planificados”, afirmó el profesional.

En ese sentido, remarcó que su utilización debe realizarse “de principio a fin” en todas las relaciones sexuales, independientemente de la edad de las personas o del tipo de vínculo que mantengan.

Desde el Ministerio de Salud insistieron en que el uso adecuado del profiláctico permite reducir significativamente los riesgos de transmisión de ITS y forma parte de las estrategias prioritarias de prevención sanitaria.

Preocupación por la baja utilización

Entre los datos difundidos por la Coordinación de VIH e ITS, Astudilla advirtió sobre la baja utilización del preservativo en Argentina.

Según indicó, actualmente apenas el 14,5 por ciento de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales.

Además, señaló que el uso consistente disminuyó en todas las franjas etarias, especialmente entre jóvenes de 14 a 29 años.

“Menos de dos de cada diez argentinos usan preservativo siempre”, alertó, y sostuvo que esta situación constituye una de las causas que explican el incremento de las infecciones de transmisión sexual.

Mitos y falsas creencias

El funcionario también hizo referencia a distintos mitos y creencias erróneas que todavía condicionan el uso del preservativo y pueden derivar en conductas de riesgo.

Uno de los conceptos más extendidos, explicó, es que el profiláctico reduce significativamente el placer sexual. Sin embargo, señaló que la mayoría de los estudios científicos coinciden en que el impacto es mínimo.

Otra falsa creencia frecuente es considerar que en relaciones de confianza o vínculos estables ya no resulta necesario utilizar protección, ignorando que muchas ITS pueden no presentar síntomas durante largos períodos.

Asimismo, Astudilla aclaró que utilizar dos preservativos al mismo tiempo no brinda mayor seguridad, sino que incrementa el riesgo de rotura por fricción.

Finalmente, remarcó que el cuidado y la prevención deben ser responsabilidades compartidas y no recaer únicamente en una persona.

“El cuidado es conjunto. Informarse, dialogar y tomar decisiones compartidas es fundamental para prevenir riesgos y promover una sexualidad saludable”, concluyó.

Distribución en toda la provincia

La distribución de los preservativos se desarrolla a través de hospitales, centros de salud y distintos dispositivos sanitarios de la provincia, con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a métodos de prevención y fortalecer las políticas públicas de salud sexual y reproductiva.

Desde el Ministerio señalaron que la medida busca sostener el abastecimiento de insumos esenciales en todo el territorio entrerriano y reforzar las campañas de prevención frente al crecimiento de las infecciones de transmisión sexual.