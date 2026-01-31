El Gobierno de Entre Ríos ultima los detalles de la ceremonia oficial por un nuevo aniversario de la Batalla de Caseros, que se llevará a cabo el martes 3 de febrero en el histórico Palacio San José, Monumento Histórico Nacional. El acto será encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y contará con una amplia propuesta institucional, cultural y artística, con entrada libre y gratuita.

En el marco de la organización, autoridades provinciales recorrieron el Palacio San José para supervisar los últimos preparativos. El secretario de Comunicación y Prensa de Entre Ríos, Sergio Kneeteman, remarcó la importancia que la conmemoración tiene para la actual gestión provincial. “Sabemos lo que implica, para el gobierno en general y el gobernador Rogelio Frigerio en particular, el acto y lo que se conmemorará el 3 de Febrero”, expresó.

Kneeteman recordó que el primer año de gestión el acto se realizó en el campamento Calá, en el departamento Uruguay; el segundo, por la mañana en Punta Gorda (departamento Diamante) y por la tarde en el monumento a Urquiza en Paraná. “En 2026, el gobernador solicitó que sea en el Palacio San José”, destacó.

Acuerdo con Nación y puesta en valor del Palacio

Uno de los ejes centrales del acto será la firma de un acuerdo de colaboración entre la Provincia y la Nación. En ese sentido, Kneeteman confirmó la presencia del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien rubricará junto al gobernador un convenio destinado a la puesta en valor del Palacio San José, una decisión que —según subrayó— responde a una necesidad imperiosa del histórico edificio.

Asimismo, invitó a toda la comunidad a participar de la jornada y agradeció especialmente a Santiago Miguel Rinaldi y a Roberto Romani, quienes estarán a cargo de la presentación y conducción del acto.

Música, identidad y entrerrianía

Por su parte, el secretario de Turismo, Julián Stoppello, adelantó que la jornada contará con una propuesta cultural diversa y con fuerte identidad entrerriana. “Habrá una grilla interesante que comenzará alrededor de las 19 con el conjunto Itaí, de Concepción del Uruguay. Queríamos que los referentes culturales de la histórica estén participando del acto”, señaló.

Además, anunció el debut de un ensamble de chamamé especialmente conformado e impulsado desde la Secretaría de Cultura, integrado por referentes del género de distintos puntos de la provincia. Como cierre, se presentará la banda Suma Paciencia, también de Concepción del Uruguay, con una propuesta que fusiona rock y reggae. “Buscamos ampliar la convocatoria a distintas generaciones”, explicó Stoppello.

Un día de orgullo histórico

En tanto, Roberto Romani expresó que “ser protagonista de este 3 de febrero es tratar de representar a tantas manos y corazones anónimos que van a trabajar para que este hecho trascienda al país y al mundo”. En ese sentido, afirmó: “Queremos volver a sentir el orgullo de haber nacido en esta tierra donde habitaron hombres como Urquiza, que pensaron en la provincia y también en la Nación”.

Romani indicó que será “un día de entrerrianía” y detalló que el ingreso de las autoridades se realizará por la puerta principal del Palacio, tal como sucedía en tiempos de Urquiza. Además, habrá representaciones evocativas en distintos espacios del predio y un recorrido por salas recientemente puestas en valor, culminando con la firma del convenio entre Provincia y Nación.

Finalmente, Santiago Miguel Rinaldi subrayó la trascendencia histórica de la fecha y convocó a la comunidad a participar. “A partir de lo ocurrido antes y durante la Batalla de Caseros se comenzó a organizar la patria federal, con la fundación de la primera Constitución Argentina, y todo nació aquí”, sostuvo. Y concluyó: “Los esperamos el martes 3 de febrero desde las 17.30, para disfrutar de una propuesta distinta, con relatos históricos, representaciones y un espectáculo musical en el patio central del Palacio San José”.