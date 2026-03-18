Este jueves 19 de marzo se celebrará el Día Internacional del Artesano en el Museo y Mercado Provincial de Artesanías, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La propuesta se desarrollará de 10.30 a 19, con entrada libre y gratuita.

La jornada incluirá demostraciones en vivo, espacios de intercambio y visitas guiadas destinadas especialmente a delegaciones escolares, en una iniciativa que busca acercar el trabajo artesanal a toda la comunidad.

Actividades destacadas

Uno de los principales protagonistas será el maestro artesano Rafael Varisco, quien fue distinguido con el tercer premio en el Patio de Tallistas de la Fiesta Nacional de la Artesanía. Durante el encuentro realizará demostraciones en vivo de su oficio y coordinará una mesa práctica abierta a estudiantes y visitantes.

Por su parte, la profesora de Artes Visuales y artesana ceramista Silvina Ábrego estará a cargo de las visitas guiadas para escuelas, con el objetivo de difundir el valor cultural y productivo de la artesanía entrerriana.

Un espacio para revalorizar la identidad cultural

La propuesta apunta a generar un espacio de encuentro entre artesanos, estudiantes y público en general, promoviendo la transmisión de saberes tradicionales y la valorización del patrimonio cultural de Entre Ríos.

Desde la organización destacaron que este tipo de actividades permiten visibilizar el trabajo artesanal como parte fundamental de la identidad regional, además de fomentar el interés de las nuevas generaciones por estos oficios.