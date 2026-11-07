El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este viernes una reunión de trabajo con representantes de la avicultura entrerriana, con especial participación de productores de huevos. El encuentro se desarrolló en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno, con la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo.

La reunión tuvo como objetivo establecer una agenda conjunta para impulsar el crecimiento de la actividad y consolidar a Entre Ríos como uno de los principales polos de producción y transformación de proteína animal del país.

Los planteos del sector avícola

Al término del encuentro, Bernaudo destacó la importancia de mantener canales directos de diálogo con el sector privado. Señaló que uno de los objetivos planteados por el gobernador es posicionar a Entre Ríos como una provincia capaz de transformar proteína vegetal en proteína animal.

En ese sentido, indicó que durante la reunión se analizaron las necesidades de los productores para desarrollar y ampliar la actividad.

Por su parte, el productor avícola Sergio Roth valoró la convocatoria y la posibilidad de intercambiar propuestas con las autoridades provinciales. “Celebramos desde el sector, quienes hemos podido participar, que se nos tenga en cuenta y se nos invite a dialogar”, expresó.

Roth también señaló que se repasaron las principales dificultades de la actividad y las oportunidades de crecimiento. Además, consideró que existe una orientación definida por parte del Gobierno provincial para fortalecer la producción de proteína animal.

Carga tributaria, granos y capacidad de acopio

Entre los temas planteados por los representantes del sector se incluyeron la reducción de la alícuota del IVA y la mejora en el acceso a la soja y el maíz producidos en Entre Ríos.

También se analizó la necesidad de incentivar una mayor superficie sembrada con estos cultivos en la provincia, como forma de fortalecer la disponibilidad de materia prima para la cadena avícola.

Otro de los puntos abordados fue la ampliación de la capacidad de almacenamiento y silaje, con el propósito de garantizar el abastecimiento de alimentos balanceados para la producción de proteína animal.

Sobre la respuesta de las autoridades, Roth destacó la receptividad para avanzar en soluciones coordinadas y sostuvo: “Hay una muy buena receptividad y creo que este es el camino, trabajar juntos estos puntos”.

La reunión permitió reunir los principales planteos de los productores de huevos en una agenda que vincula la actividad avícola con la producción agrícola, la infraestructura de acopio y las condiciones tributarias.