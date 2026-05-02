Del 1 al 15 de mayo, la provincia de Entre Ríos convoca a profesionales interesados en formarse dentro del sistema público a realizar la preinscripción al concurso de residencias en salud 2026-2027. La convocatoria está dirigida tanto a perfiles médicos como a disciplinas afines que integran los equipos de atención sanitaria.

La coordinadora de Residencias, Daniela Bello, subrayó la relevancia de esta instancia al señalar que constituye “uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento, fortalecimiento y desarrollo del sistema público de salud”. En ese sentido, remarcó que las residencias no solo implican una etapa formativa, sino que son el ámbito donde se preparan profesionales altamente capacitados que garantizan la atención sanitaria presente y futura.

Bello destacó además el rol central que cumplen los residentes en hospitales y centros de salud públicos. Según explicó, participan activamente en la atención de pacientes, en guardias y servicios críticos, así como en tareas de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de miles de personas. “Su labor cotidiana no solo contribuye al funcionamiento operativo del sistema, sino que asegura la renovación constante del recurso humano especializado”, afirmó.

Los interesados pueden consultar las especialidades a concursar, las sedes, los requisitos y la documentación a presentar en la página web del Ministerio de Salud de Entre Ríos, en la siguiente dirección: https://portal.entrerios.gov.ar/salud/pf/residenciasmedicas/11311 Asimismo, la preinscripción se realiza a través del enlace http://entrerios.gov.ar/salud/residencias

En la misma línea, la funcionaria sostuvo que las residencias representan una herramienta estratégica para construir sistemas de salud más sólidos y eficientes. “Garantizan formación de excelencia y construyen una medicina pública más inclusiva y preparada para los desafíos de cada época”, agregó.

Los interesados pueden consultar especialidades, sedes, requisitos y documentación en el sitio oficial del Ministerio de Salud de Entre Ríos. La preinscripción se realiza de manera online dentro del período establecido.

El cronograma prevé distintas etapas a lo largo del proceso: la preinscripción estará habilitada del 1 al 15 de mayo, mientras que la revisión de la documentación se realizará del 18 al 28. El examen provincial tendrá lugar el 7 de julio en el campus de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná.

Posteriormente, entre el 20 y el 31 de julio se llevarán a cabo las entrevistas y la adjudicación de cargos. El orden de mérito definitivo se publicará el 7 de agosto, mientras que el ingreso a las residencias está previsto para el 1 de septiembre. El concurso se desarrollará bajo la modalidad de evaluación de antecedentes y oposición.

Para consultas, los aspirantes podrán correo electrónico [email protected] o comunicarse por vía telefónica a las líneas 0343 4209631 / 4219052con la coordinación de residencias en el horario de 8 a 12.