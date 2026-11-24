“Entre Ríos 2050” realizó este lunes su Plenario de cierre anual 2026 en Crespo, con la participación especial del ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas. En ese marco, se intercambiaron perspectivas y propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo económico y productivo de la provincia, un desafío que insistentemente el grupo pone el foco.

Del encuentro participaron los miembros fundadores del espacio, Héctor Motta, Alcides Balla, Alfredo Bel, Felipe Berruhet, Luis Jacobi, además de Daniel Rodríguez y Matías Ruiz en uso de licencia, y contó con la invitación especial de referentes del sistema universitario provincial, Luciano Filipuzzi (Uader), Gisela Müller y Arturo Finis (UAP), y del economista Sergio Dellepiane, quienes brindaron sus aportes a los debates.

Durante la reunión se repasaron los principales ejes de trabajo que el espacio viene impulsando: la vinculación del sistema educativo con las demandas del sector productivo, la modernización del Estado, el desarrollo territorial y la necesidad de fortalecer la infraestructura vial, portuaria, energética y de conectividad.

Al respecto, se invitó a reconsiderar la percepción que los propios entrerrianos tienen sobre las potencialidades de la provincia, en un contexto de profundas transformaciones económicas y tecnológicas. En ese sentido, se renovó el compromiso para construir una agenda estratégica que contribuya a potenciar las capacidades productivas de la provincia, generar oportunidades de inversión y empleo.

Desde la coordinación del espacio que integra a empresarios y productores, Berruhet destacó la capacidad que ha tenido “Entre Ríos 2050” para instalar temas estratégicos en la agenda pública provincial, así como la importancia de sostener una mirada de mediano y largo plazo que trascienda las coyunturas políticas, particularmente de cara a un año electoral.

En esa línea, Motta recuperó el espíritu con el que nació la iniciativa e insistió en la necesidad de continuar elaborando propuestas que contribuyan a transformar la realidad entrerriana, independientemente de las gestiones provinciales. “Entre Ríos 2050 seguirá superando al gobierno de turno y a nosotros mismos”, expresó, y añadió la voluntad de constituirse como una fuente de consulta y colaboración permanente para las autoridades provinciales.

Educación y producción

La articulación entre el sistema educativo y las demandas del sector productivo volvió a ocupar un lugar destacado. Se insistió en la necesidad de fortalecer la vinculación entre el sector privado y el ámbito académico, promoviendo propuestas de formación que acompañen las necesidades de las distintas cadenas productivas entrerrianas, entre ellas la avícola, la porcina y la agropecuaria.

El impulso de carreras de corta duración, la incorporación de nuevas tecnologías y la generación de mayores oportunidades de inserción laboral para los jóvenes fueron algunos de los aspectos abordados.

Al respecto, Boleas compartió la mirada de la gestión provincial sobre los desafíos del sistema educativo y destacó las potencialidades de la oferta universitaria de la región, su vinculación con iniciativas como MiradorTEC y las oportunidades que presenta la economía del conocimiento para insertar a Entre Ríos en nuevas cadenas de valor.

Infraestructura

Otro de los temas que atravesó el plenario fue la necesidad de continuar promoviendo obras de infraestructura que permitan mejorar la competitividad de Entre Ríos, reducir los costos logísticos y potenciar el desarrollo de sus distintas regiones.

Entre las propuestas, se insistió sobre la construcción de nuevas autovías que permitan acortar distancias hacia Buenos Aires, el análisis de alternativas de financiamiento para las obras viales y la necesidad de establecer metas concretas de ampliación de la red vial provincial.

Motta planteó, además, la importancia de mejorar los caminos rurales y potenciar el puerto de Diamante. Asimismo, la mesa destacó el trabajo realizado por el Gobierno Provincial en el Puerto de Ibicuy.

Financiamiento y fomento del desarrollo productivo

A partir del proceso de fusión del Banco de Entre Ríos, los integrantes del espacio debatieron sobre la necesidad de repensar los instrumentos financieros con los que cuenta la provincia para promover su desarrollo.

Durante el intercambio se analizaron las experiencias históricas de la banca estatal, las transformaciones del sistema financiero a partir de los avances tecnológicos y las posibilidades de generar mecanismos que permitan canalizar el ahorro de los entrerrianos hacia inversiones dentro de la propia provincia.

Motta recordó los debates que tuvieron lugar durante la reforma de la Constitución provincial y planteó la posibilidad de avanzar, en el mediano y largo plazo, hacia una herramienta financiera propia que funcione como una palanca para el desarrollo.

Por su parte, Balla repasó los antecedentes de la privatización del Banco de Entre Ríos y señaló que, más allá de la figura tradicional de una entidad bancaria, resulta necesario pensar en instrumentos financieros modernos que respondan a las demandas del sector productivo.

Más allá de las distintas perspectivas sobre el modelo institucional, se puso especial énfasis en el concepto de fomento, planteando la posibilidad de estudiar herramientas que faciliten el acceso al financiamiento, particularmente para micro, pequeños y medianos productores entrerrianos