El sábado 28 de enero, de 18:00 a 23:00, en coincidencia con el Año nuevo Chino, se desarrollará con entrada libre y gratuita, una Feria a cargo del staff de profesores y especialistas de la Casa de la Cultura China, con distintas actividades y demostraciones.

También conocido como el Festival de la Primavera, el Año Nuevo Chino es la celebración más importante de las fiestas tradicionales Chinas. El próximo 28 de enero comienza el año 4.715 según el calendario tradicional Chino (ciclo lunar), que corresponde con el año del Gallo de Fuego. La Casa de la Cultura China invita a participar de esa celebración el sábado desde las 18:00, en el Mercado Progreso (Balcarce 1635, Santa Fe).

Actividades

Como se indica desde la organización, dentro de la grilla de actividades, se contará con la participación de la Biblioteca “Guillermo Dañino”. Se realizará un taller de juego de estrategia Go, y la presentación del libro “Horóscopo Chino 2017″ de Gustavo Ng. Habrá muestras de objetos y obras de arte de la Casa de la Cultura China, del Paseo “Ni Hao”, de caligrafía y pinturas de artistas santafesinos, y de armas kung fu. Habrá un stand de comidas típicas y se celebrará la ceremonia del té. Además, habrá actividades de difusión de la Medicina Tradicional China, y se podrán adquirir a su vez el libro y souvenir del Gallo Fuego, entre otros artículos.

Escenario

Además, habrá demostraciones de Tai Chi Chuan, Kung Fu Shaolin, Qi Gong y Wing Chun Kung Fu. Se presentarán además las muestras de los talleres de Qi Gong estático, Qi Gong Dinámico, Respiración Consciente, Automasaje y Desbloqueo articular.