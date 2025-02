Crespo.- Como cada año, el pasado martes 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial Contra el Cáncer. Este año, el lema propuesto por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) es ‘Unidos por lo único’, con el objetivo de ‘crear un mundo en el que miremos más allá de la enfermedad y veamos a la persona antes que al paciente’.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), los tipos más frecuentes en nuestro país son: mama, cuello de útero, colorrectal, próstata, pulmón y piel. En todos los casos, la detección temprana aumenta las posibilidades de cura.

En los últimos años, los avances científicos y tecnológicos permiten realizar estudios específicos y detectar tumores en estadios tempranos. No obstante, desarrollar una vida saludable ayuda a prevenir el cáncer y desde la provincia se han difundido recomendaciones contra la enfermedad: Evitar el consumo de bebidas azucaradas y alcohol; limitar las carnes rojas y embutidos; disminuir el consumo de alimentos ultra procesados, altos en azúcares y en grasas; comer frutas, verduras, cereales integrales y semillas; hacer actividad física de forma regular.

La vivencia de una paciente

Una mujer que está pasando por las primeras etapas de tratamiento de la enfermedad accedió a contar a Paralelo 32 sus vivencias y cómo convive con una dolencia que tiene una gran carga emocional negativa para quienes la padecen y para sus familiares. Para acceder a la nota, se resguarda la identidad de la entrevistada, dadas las circunstancias que está atravesando.

Dijo que lo primero fue la biopsia de una verruga sospechosa en apareció en la piel. Cuando tuvo el resultado y se lo llevó a su doctora de cabecera, ella le preguntó ´¿ya lo leíste?’ y le contestó que sí. La médica le repreguntó ‘¿y que pensás, como lo tomás?’ ‘Al que le toca le toca’, atinó a decir la paciente. Comentó que, ante la confirmación de la sospecha “no me sorprendí, no me ‘bajoneé’ ni me entristecí”.

“Pero me dio bronca conmigo misma, por no haberme hecho el análisis antes”, agregó.

El cáncer es un carcinoma epidermoide invasor, un tipo de cáncer de piel que, en su caso, está ubicado en la parte externa de la nariz, como una verruga, pero invade los tejidos circundantes por dentro.

– ¿Cómo cambió su vida cotidiana?

-- Cambió porque no puedo alimentarme bien, ya que uso dentadura postiza y ahora al tener inflamada la encía por culpa del tumor que está por dentro, no puedo comer bien y tampoco comer lo que quisiera. Además, me cuesta respirar por la nariz ya que el tumor se extendió hasta el tabique nasal, mayormente debo respirar por la boca. Los dolores están, pero son soportables; siento más bien molestias.

Sobre otras actividades, la entrevistada dijo que “hago de todo; por ejemplo, salgo de compras, pero me da vergüenza porque las personas me miran”.

– ¿De dónde saca fortaleza para afrontar esta situación?

-- De donde uno puede; con la ayuda de Dios y de la familia.

Burocracia y papelerío

Una hija de la mujer, que ayudó a realizar la nota con su madre, comentó a Paralelo 32 los problemas con la burocracia de la obra social. “Le puedo comentar sobre las idas y vueltas con la burocracia y el ‘papelerío’ hasta que le dieron el ‘okey’ para el inicio del tratamiento. En estos casos podría ser más rápido, pero para todos es por igual. Mi madre estuvo casi cuatro meses desde la confirmación de su diagnóstico hasta que, por fin, hace una semana comenzó con radioterapia y la semana que viene comienza en simultáneo, la quimioterapia”, comentó.

Salud pública y tratamiento

Si bien, la principal acción es la prevención con chequeos periódicos para detectar la enfermedad en una fase temprana; también se debe tener en cuenta el contexto social, institucional y político.

En tiempos donde ha vuelto a ser sospechosa cualquier actividad estatal, la salud pública y sus redes de hospitales, más el trabajo solidario de las obras sociales siguen siendo fundamentales (más allá de las modas ideológicas que momentáneamente inundan la sociedad argentina) para la prevención en beneficio de las personas con riesgo de contraer cáncer que tienen bajos ingresos. Más aún para quienes necesitan de atención porque ya lo padecen. Tener plata para curarse o morir en el intento no pueden ser alternativas humanas ni políticas.

El cáncer descubierto a tiempo es tratable y curable. La burocracia, que mira cada paciente como un estafador potencial y le exige demostrar lo contrario, no puede entorpecer el extenso y tenso camino hacia la cura.

Contactos

Entre Ríos forma parte del Circuito de solicitud y gestión de medicamentos oncológicos del Instituto Nacional del Cáncer. La filial local está en el Banco de Drogas del Hospital San Martín de Paraná.

Contacto: [email protected]; teléfono: 4840437; Presidente Perón 450, Paraná.