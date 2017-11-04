La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER realizará hoy la VIII Fiesta del Cordero y el 8vo Concurso de Asadores de Cordero a la Estaca, en el Jardín Botánico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias; donde se conjugan tradiciones y costumbres autóctonas destacando el potencial de la localidad y la región.

La Fiesta del Cordero Asado a la Estaca comenzará a las 15:00 horas con el tradicional Concurso de Asadores de Cordero a la Estaca, el cual contará con diez equipos que tendrán el desafío de presentar el plato elaborado al jurado que evaluará, cuál será el ganador.

En el predio funcionará un patio de comidas al aire libre con servicio de cantina, donde se podrá degustar cordero y otras alternativas gastronómicas. También se contará con un Gran Fogón Criollo, donde artistas de la zona presentarán números vinculados a la danza y música de nuestra región.

Como en años anteriores se prepararon juegos para los chicos y stands de artesanos, para pasar una jornada en familia y con amigos.

Entrada general 50 pesos – menores de 12 años no abonan entrada.