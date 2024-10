La segmentación tarifaria y la información obtenida del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) han provocado un fuerte impacto en las facturas de la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Aproximadamente 3.000 asociados han pasado del Nivel 2 al Nivel 1, lo que ha generado un incremento de hasta el 350% en sus tarifas mensuales. Así lo reveló Marcelo Spinelli, presidente de la distribuidora eléctrica, durante una entrevista en el programa “Lo que queda del día” de radio Oíd Mortales en Concordia.

La importancia de actualizar los datos en el RASE

Spinelli destacó la necesidad de que los usuarios mantengan actualizada su información en el RASE para asegurar una correcta categorización y evitar caer en el Nivel 1, reservado para los sectores de mayores ingresos, que no reciben subsidios. “El RASE sigue abierto y es fundamental que la gente actualice sus datos para no ser mal categorizada, especialmente en una ciudad como Concordia, donde no coinciden los números de pobreza con los clasificados como de ingresos altos”, explicó Spinelli.

Desajuste entre la segmentación y la realidad local

El presidente de la Cooperativa subrayó que existe una clara discrepancia entre la cantidad de concordienses que el RASE considera de ingresos altos y los índices de pobreza de la ciudad. “No cierran los números, por eso insistimos con esto”, dijo, destacando la necesidad de una revisión más precisa de la categorización de los usuarios.

Frente a esta problemática, la Cooperativa, en conjunto con la municipalidad, lanzó una campaña para informar a la población. “Cuando se implementó la recategorización, propusimos al intendente Azcué una campaña conjunta, y rápidamente se sumaron los recursos del Centro de Convenciones. La cantidad de personas que llegaban con sus recibos era impresionante, todos buscando cómo afrontar los pagos”, relató Spinelli.

Facturas desorbitantes y el paso del Nivel 2 al 1

El cambio de Nivel 2 a Nivel 1 implica un aumento drástico en las facturas de electricidad. “Hoy, la Secretaría de Energía nos informó que ya hay 3.000 socios de la Cooperativa que han sido recategorizados al Nivel 1, lo que significa que sus facturas se triplicarán”, detalló Spinelli. “Si antes era difícil pagar, ahora será casi imposible”, advirtió.

Este incremento afecta gravemente a pequeños comerciantes y empresarios locales, quienes ya están en una situación crítica debido a la crisis económica. “Nos duele profundamente ver cómo estas personas enfrentan una realidad tan dura”, comentó el presidente de la Cooperativa.

El futuro de la segmentación y posibles cambios

Durante la entrevista, Spinelli también mencionó la posibilidad de que el esquema de subsidios y segmentación vigente sea eliminado en el futuro. “Con los recientes cambios en el área de Energía a nivel nacional, parece que se eliminarán las categorías actuales y se volverá a un sistema de Tarifa Social, restringiendo aún más el acceso al beneficio”, opinó.

Spinelli recordó que el sistema de segmentación tarifaria fue implementado en 2022 por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente Alberto Fernández. Este sistema divide a los usuarios en tres niveles según sus ingresos, siendo el Nivel 1 el que paga la tarifa completa sin subsidios. “La distorsión es enorme: una persona que consume 200 kWh paga $16.000 en el Nivel 2, pero en el Nivel 1 esa cifra se eleva a $55.000”, explicó.

En conclusión, Spinelli expresó su preocupación sobre el futuro del sistema: “Nos preguntamos si esto busca realmente un sistema equitativo o simplemente cerrar las cuentas del gobierno. Mientras tanto, seguimos instando a nuestros asociados a que actualicen sus datos en el RASE para evitar caer en el Nivel 1 injustamente”.