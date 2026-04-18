El Consorcio AFIDEER llevó adelante este viernes una reunión estratégica en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Vinculación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con el objetivo de avanzar en la agenda de trabajo vinculada al desarrollo emprendedor e innovador en la provincia.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del espacio, Héctor Motta, y contó con la participación de las principales autoridades académicas de la región, junto a representantes del sector privado que integran el consorcio.

Entre los asistentes se destacaron el rector saliente de la UNER, Andrés Sabella, y el rector electo, Juan Manuel Arbelo; el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Luciano Filipuzzi; el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná, Alejandro Carrere; y el rector de la Universidad Adventista del Plata, Horacio Rizzo.

Innovación y formación: eje central de la agenda

Durante la reunión se delinearon los principales lineamientos de la segunda edición del Desafío de Innovación 2026, una iniciativa que propone la formulación de proyectos a partir de problemáticas reales de empresas, sectores productivos e instituciones de Entre Ríos.

En ese marco, se puso especial énfasis en la arquitectura pedagógica del concurso, que volverá a convocar a estudiantes universitarios bajo una propuesta superadora. El lanzamiento oficial —que incluirá bases, condiciones y premios— se realizará en una instancia de networking organizada por AFIDEER.

Próximo encuentro en MiradorTec

El consorcio confirmó que esta actividad se desarrollará el miércoles 29 de abril en el MiradorTec de Paraná, como cierre de las acciones del Mes del Emprendedorismo. Allí se presentarán testimonios de estudiantes y empresas que participaron en la primera edición, además de los detalles de la nueva convocatoria abierta.

El evento también servirá para trazar la hoja de ruta hacia la Semana del Emprendimiento prevista para septiembre.

Mayor interés estudiantil y nuevas propuestas

En el encuentro se expuso además un informe sobre el alcance comunicacional de la preinscripción al Desafío de Innovación 2026, que evidenció un creciente interés por parte del estudiantado.

Por otro lado, desde la UADER se presentó la iniciativa “IA en acción, estudiar mejor y emprender en la era digital”, un ciclo de charlas que comenzará el 21 de abril y abordará el impacto de la inteligencia artificial en la formación académica y el ecosistema emprendedor.

Apoyo al emprendedurismo y reclamo legislativo

Uno de los puntos destacados fue el segundo desembolso realizado por el Grupo Motta a la firma Sozoe Better Foods, en el marco del legado del Congreso de AFIDE Entre Ríos 2026.

En esa línea, los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar una ley nacional que facilite el desarrollo de emprendimientos, brindando mayor agilidad y acompañamiento institucional. Se subrayó la importancia de reducir trabas burocráticas y generar condiciones más favorables para los jóvenes emprendedores.

Nuevas infraestructuras y articulación institucional

Durante la jornada también se mantuvo un encuentro con Carlos Pallotti, director del MiradorTec, quien presentó avances del nuevo edificio contiguo que se denominará Centro de Emprendedores. Este espacio estará destinado a capacitaciones, cursos y actividades de vinculación, con capacidad para 60 personas.

Pallotti destacó el rol de AFIDEER en el impulso a nuevos proyectos y alentó a las instituciones a aprovechar las instalaciones como punto de encuentro y desarrollo.

Amplia participación institucional

La reunión contó además con la presencia de autoridades académicas y referentes del ecosistema productivo, entre ellos Diego Campana, Gabriel Gentiletti, Daniel Dans, Alejandra Morales, Gisela Muller, Arturo Finis, Eduardo Zamboni, Diego Álvarez Daneri, Belén Aguirre, Alcides Balla, Darío Spector y Evelyn Molina.

El encuentro reafirmó la articulación entre universidades, sector privado y organismos intermedios, consolidando a AFIDEER como un espacio clave para el impulso del emprendedurismo y la innovación en Entre Ríos.