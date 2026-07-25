Economía
Empresas recuperadas: Cotapa da ejemplo de resiliencia y esperanza
La cooperativa tambera de Paraná logró un fallo judicial favorable a sus trabajadores • Les otorgó la propiedad de la firma y la posibilidad de sostener puestos de trabajo • Panorama de empresas recuperadas en Argentina y Entre Ríos, en el marco de grandes cambios socioeconómicos.
ESTE CONTENIDO ES SOLO PARA SUSCRIPTORES
ACCEDÉ A ESTE Y A TODOS LOS CONTENIDOS EXCLUSIVOSSuscribite y empezá a disfrutar de todos los beneficios
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar