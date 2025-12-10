El lunes 8 de diciembre, la industria cinematográfica argentina vivió una noche inolvidable con la celebración de la segunda edición de los Premios Martín Fierro de Cine, un encuentro que reafirmó el valor artístico, cultural y humano del cine nacional. La ceremonia tuvo lugar en la imponente Usina del Arte, donde más de 500 invitados colmaron el auditorio para ser parte de una velada cargada de emoción, reencuentros y reconocimientos.

Organizada por APTRA, América TV y GOZAR, la gala estuvo conducida por Teté Coustarot y Luciano Cáceres, quienes guiaron la noche con profesionalismo, sensibilidad y calidez. Junto a ellos, actrices, actores, directores, productores y equipos técnicos celebraron una temporada marcada por el talento, la diversidad de miradas y el crecimiento sostenido del cine argentino.

A lo largo de la noche se entregaron 27 estatuillas, entre ellas los dos codiciados Martín Fierro de Oro, que este año destacaron a figuras y producciones que dejaron una marca profunda. El Oro correspondiente a Cine fue para Natalia Oreiro, por su impactante desempeño en “La Mujer de la Fila”, mientras que el Oro de Serie distinguió a “El Eternauta”, una producción que se convirtió en un punto de inflexión por su calidad técnica, su potencia narrativa y su resonancia cultural.

La gala también estuvo atravesada por momentos de gran emoción con tres homenajes que conquistaron al público: los dedicados a los clásicos “Nueve Reinas”, “Esperando la Carroza” y a la recordada actriz Marta González, cuyo legado artístico recibió una ovación de pie de todo el auditorio. Estas distinciones subrayaron la vigencia, la trascendencia y el valor histórico de obras y artistas fundamentales del cine nacional.

Entre los presentes se destacaron figuras como Griselda Siciliani, Leonardo Sbaraglia, Juan Minujín, Andrea Pietra, El Purre, Valentina Zenere, además de referentes de múltiples disciplinas del sector audiovisual. La velada permitió observar, una vez más, la capacidad del cine argentino para reinventarse, emocionar y proyectarse al mundo aun en tiempos desafiantes.

Con una noche donde la pasión, el orgullo y la celebración se entrelazaron, los Premios Martín Fierro de Cine consolidaron su rol como el máximo reconocimiento de la cinematografía argentina, exaltando el compromiso de todos aquellos que hacen posible que nuestras historias sigan latiendo en la pantalla grande.