La artista entrerriana Emilia Mernes atraviesa el mejor momento de su carrera y lo celebra a lo grande en suelo europeo. Durante su gira por el viejo continente, la estrella pop se convirtió en la primera artista latina en llenar tres veces el Movistar Arena de Madrid, un hito que marca un antes y un después en su meteórica carrera internacional.

Vestida con diseños de Versace y Jean Paul Gaultier, Emilia fue portada de Elle España, donde fue descrita como “un combinado perfecto de energía, dulzura, sensualidad y buena vibra”. En diálogo con la periodista Noelia Hermida, la cantante de 28 años reflexionó sobre el arduo camino recorrido:

“Me costó mucho sacrificio, disciplina y exigencia todo lo que tengo ahora. Así que no me permito quejarme. Sé que soy una entre un millón, y me lo repito cada día”, afirmó con convicción.

Raíces en Nogoyá y orgullo familiar

A pesar del glamour y la fama, Emilia no olvida sus orígenes. Desde el otro lado del Atlántico, recordó con ternura la Panadería El Boulevard, propiedad de su tío en Nogoyá, su ciudad natal:

“¡Es famosa! Va gente de todo el mundo a hacerse fotos. Tienen colgados mis discos de platino y los premios que me han dado. Todas las harinas de esa panadería pasan por este cuerpo”, bromeó entre risas.

“Son tíos orgullosos, y yo lo estoy de ellos. Es un oficio muy duro. Vi a mi padre levantarse a las 3 de la mañana con 40 grados a la sombra o con heladas, y ningún día faltó. Mi familia me ha enseñado esa cultura del trabajo”, agregó con emoción.

Reconocimientos y mensaje a los jóvenes

Con más de 98 nominaciones, diez sold outs en el Movistar Arena de Buenos Aires y múltiples hits virales, Emilia no duda en remarcar la importancia del esfuerzo:

“Me esfuerzo mucho, me gusta hacerlo, y soy una persona sacrificada; así que el sueño se ha hecho realidad gracias a eso”.

A las nuevas generaciones les dejó un mensaje claro y potente:

“Hay mucha envidia, resentimiento, frustración. La gente a veces proyecta demasiada negatividad en uno. No te lo tomes personal: vas a poder con todo. Pero también tenés que saber esforzarte y hacer renuncias, eso es fundamental para cumplir un sueño”.

De las redes sociales a la cima del pop

La historia de Emilia comenzó en 2012, cuando superó a más de 20 mil aspirantes en un casting para 47 Street. Más tarde, sus videos con la guitarra —regalo de su abuelo— en redes sociales marcaron el inicio de su carrera musical.

“Siempre supe que esto era para mí. Así me descubrió un productor y arrancó todo”, recordó.

Relación con Duki y pedidos hacia la prensa

En diciembre de 2021 compartió su primera foto junto a Mauro Ezequiel Lombardo (Duki), con quien mantiene una relación de cuatro años. “Nos han inventado rupturas, engaños, embarazos y lo que se les ocurra. Me da risa”, confesó.

No obstante, hizo un reclamo sobre los rumores persistentes:

“Dejen de asumir que estoy embarazada siempre. Cada mes lo publican. Y eso no está bien, ni conmigo ni con ninguna mujer. Es un tema íntimo y muy delicado. Tenemos un vínculo tan fuerte que no dejamos que eso nos toque”.

Desigualdad de género y empoderamiento

Mernes también se pronunció sobre las desigualdades en la industria musical:

“Se nos exige más que a los hombres. Todo el rato hay que estar ideal, ser simpática, carismática, cantar, bailar, que la coreografía y el outfit sean perfectos. Se nos compara y eso fomenta el odio. Si una sube de peso, baja demasiado o se equivoca, se nos castiga. Es tremendamente injusto”.

Frente a las presiones, destacó la importancia de la terapia como aliada emocional:

“Sin ella, hoy no estaría tan en calma. Nos señalan por todo: si el baile es sensual, si el escote es provocador. Nunca es suficiente. Así que una tiene que estar preparada para que no le lastimen”.

Sobre la sexualidad y la libertad de expresión, fue contundente:

“Opto por mostrar mi cuerpo, y eso está bien porque lo elijo yo. No significa que me esté sexualizando. Nosotras también podemos hablar de sexo y ser sensuales sin que eso sea motivo de juicio”.

La dualidad de una estrella

Finalmente, la artista reveló las dos caras de su identidad:

“Está la Emilia estrella pop, que ama los flashes, el maquillaje y los shows; y la chica de Nogoyá, que va al súper con su mamá, se tira en el sillón a ver una serie en pijama y sin maquillaje”, concluyó.